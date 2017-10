La carrasquín desfila triunfal en Cangas

La pisada tradicional de la uva volvió a conseguir concentrar a decenas de personas en el Patio del Ayuntamiento de Cangas del Narcea para revivir una tradición de antaño que desembocaba en una gran fiesta fraternal. Todo, a gran escala, se vive estos días en la villa con la XVI Fiesta de la Vendimia. Los vendimiadores José Miguel Diez, Eli Testa, de la peña La Castaña, y los gemelos Christian y Hugo Fernández se encargaron de pisar la uva en el pisón después del desfile con el carro del país por las calles centrales de la villa.

En el carro, cargado con una bocinera, desfilaron unos 200 kilos de uva de la variedad carrasquín, cedidas por Aprovican (la asociación de Productores y Elaboradores del Vino de Cangas) de la parcela de las Barzaniellas. Su presidente, José María Martínez, explicó que este año tan solo se pudo disponer de esta variedad "porque al ser la vendimia tan temprana es la única que aguanta sanitariamente bien en la vid durante más tiempo".

El desfile partió del Patio del Ayuntamiento encabezado por la banda de gaitas de Corvera, le seguía el carro del país con los vendimiadores y también las vendimiadoras Carolina Pelaz, María del Naranco Manzanares y Eva Barril, que aunque no son canguesas son asiduas a la fiesta desde hace tiempo.

"Somos de Oviedo, pero trabajamos aquí y nos hemos integrado muy bien en la comunidad, así que esta es una forma de devolver un poco del cariño que nos ha dado la gente de aquí", apuntó Eva Barril. La idea de que las mujeres estén presentes en el desfile es que la escenificación sea lo más fiel posible a la realidad a la que se remonta la recreación. "Las mujeres estaban presentes en la viña, eran vendimiadoras y cargaban igual que los hombres los goxos, lo único es que cobraban menos que ellos, aunque hacían el mismo trabajo", explicó Carolina Pelaz, que recordó que en la actualidad en los viñedos cangueses hay tanto hombres como mujeres trabajando.

En el desfile y en la recreación también estuvieron presentes la Cofradía del vino de Cangas y la veintena de cofradías invitadas a la fiesta que no dudaron en probar el mosto resultante de la pisada en el típico cachu de madera. Por la mañana, el protagonismo fue para las cofradías. La canguesa celebraba su XIV Gran Capítulo y, antes, acompañada por la veintena de colectivos invitados desfiló por las calles canguesas al son de la música de gaitas y de la banda de música de Cangas del Narcea. En el teatro Toreno tuvo lugar el acto en el que se nombraron a cinco nuevos cofrades de número y a tres cofrades de honor, distinción que este año recayó en la periodista y escritora Carme Chaparro, en uno de los fundadores de la empresa Los Norteños Pedro Rodríguez y en la cofrade mayor de Amigos del Olivo de Baena, Rosa Velasco.

La periodista, tras recibir el nombramiento destacó el trabajo de los viticultores de la zona. "Lo que habéis hecho todos aquí es un trabajo de héroes, es un milagro del esfuerzo y la fe, no sólo en uno mismo, sino en la comunidad, en creer que se lucha mejor en compañía", resaltó y animó a continuar empujando hacia delante. "La tierra siempre será vuestra, no abaratéis vuestros sueños, no rebajéis las expectativas de vuestros corazones", aconsejó.

Además, Carme Chaparro, salmantina, confesó ante los asistentes al Gran Capítulo que ella también provenía de una tierra de viticultores y afirmó: "Este es el paisaje de mi infancia, como vosotros yo también me crié entre vides". Y por ser de tierra de viñedos se sorprendió aún más de ver "las cepas literalmente colgadas de las montañas".

El fundador de Los Norteños, Pedro Rodríguez, oriundo del pueblo cangués de Carballo, aseguró que siempre ha sido un gran defensor y embajador de los productos asturianos y, sobre todo, de los que se elaboran en su tierra, pero se comprometió a que con la distinción recibida por parte de la Cofradía "la obligación ahora es más fuerte y seguiré siendo embajador del vino y el resto de productos".

Rosa Velasco, presidenta de amigos del olivo de Baena, cofradía con la que este año los cangueses estrecharon lazos al realizar el hermanamiento entre cofradías el viernes a última hora de la tarde, destacó lo entrañables que estaban siendo los representantes del vino cangués.

Mientras ambos actos tenían lugar, las calles de Cangas del Narcea eran un auténtico hervidero de visitantes. Hoy la fiesta continúa con la entrega de distinciones de la Denominación de Origen y una gran cata.