Tineo, con los Derechos Humanos

Tineo dio voz a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para celebrar el 69.º aniversario de esta declaración, que se conmemora el 10 de diciembre, se reunieron en la plaza del Ayuntamiento numerosos vecinos del concejo para leer -en la imagen- en voz alta los 30 artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata de una iniciativa de la fundación norteamericana "International Solidarity for Human Rights" y la entidad asturiana "Where is Asturias", informa D. Á.