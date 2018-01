Salas, excluido de las ayudas de fomento del empleo por insolvencia financiera

La Consejería de Economía, Industria y Empleo acaba de denegar al Ayuntamiento de Salas dos subvenciones para crear empleo en el concejo por no acreditar su sostenibilidad financiera. Una convocatoria es la conocida como plan de empleo local. La otra es una fórmula similar, pero dirigida a contratos de jóvenes en prácticas. El Ayuntamiento incumple las bases de la convocatoria "sin ofrecer explicaciones al respecto", según desvela el PSOE salense.

Salas se convierte así en el único concejo de Asturias de todos los que solicitaron las ayudas que no podrá optar a estos programas que sirven para contratar a parados de larga duración o a jóvenes, entre otros colectivos. En los planes de empleo local no tendrá acceso a una ayuda no inferior a 42.000 euros. En el caso de los contratos para jóvenes en prácticas, el importe mínimo es de 13.000 euros, según aseguró ayer el nuevo portavoz del PSOE de Salas, Celestino Díaz Morán. "Con el grave problema de envejecimiento que tiene Salas y la necesidad inexcusable de fijar población, perder cualquier posibilidad de fomentar el empleo supone un desastre para nuestro concejo", añade Díaz, quien urge al gobierno local, dirigido por Sergio Hidalgo (Foro Asturias), a explicar por qué el Ayuntamiento no puede acreditar sostenibilidad financiera. "Deben asumir las consecuencias que se derivan de esta irresponsabilidad", indica Díaz Morán.

Es la primera vez que el nuevo portavoz del PSOE denuncia un asunto local después de que los ya econcejales del PSOE dimitieran en bloque. Los ediles que hasta el pasado diciembre componían el grupo socialista en Salas (Flor Menéndez, Borja Marrón y Miguel Ángel Arboleya) renunciaron a sus respectivas actas por desavenencias con el nuevo líder de los socialistas, que es también el secretario general de la agrupación local.

Salas es el único concejo de la comarca que no tendrá planes de empleo ni ayudas para la contratación de jóvenes, según la resolución. Sí se benefician de estas convocatorias Allande, Belmonte, Boal, Cangas del Narcea, Castropol, Coaña, Degaña, El Franco, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Valdés, Navia, Pesoz, San Martín, Santa Eulalia, San Tirso de Abres, Somiedo, Taramundi, Tineo, Vegadeo y Villayón. Los municipios que más cuantía reciben son Cangas del Narcea (40.230 euros y 84.540 euros) y El Franco (112.720 euros y 13.410 euros).