Cangas del Narcea congela los tributos y los precios públicos municipales

El pleno del Ayuntamiento de Cangas del Narcea aprobó la congelación de tributos, precios públicos y tarifas municipales para el año 2018, una medida que salió adelante con la abstención de la oposición, el PP.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, en el que se incluye PSOE, IU y el concejal de Foro, aseguró que la propuesta supone "que la presión fiscal que soportan las familias canguesas no se incrementará en 2018, es decir, no pagaremos ni un céntimo más por la basura, el alcantarillado, el alumbrado, el uso del polideportivo o de la piscina".

No obstante, el PP matiza que quedan excluidos de esa congelación "los impuestos que deben ser actualizados por la obligatoriedad de algunos contratos municipales y los que vengan determinados por las administraciones regional y central". El portavoz de los populares, José Luis Fontaniella, asegura que la intención del PP es que se bajen los impuestos para 2018 y recordó que en 2013, siendo él el alcalde, ya se había realizado una congelación de las tasas. "Votamos abstención porque no queremos más presión fiscal para los cangueses, lo que queremos es bajar los impuestos, y en la propuesta del equipo de gobierno vemos que lo que buscan es que no se proponga para 2018 un debate para realizar una reducción de los existentes", subraya Fontaniella.

Además, el pleno aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza fiscal para la prestación de servicios culturales y turísticos. Entre las modificaciones destaca la gratuidad de la entrada al centro de recepción de visitantes Alejandro Casona en Besullo y la rebaja de la entrada al Museo del Vino de 2,35 a 1,30 euros. Además, para menores de 12 años se establece la gratuidad, así como para los grupos escolares. También se incluyen nuevos servicios como las visitas guiadas, visitas teatralizadas, entrega de picnic y un servicio de transporte.