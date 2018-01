Tineo mejora su inglés haciendo teatro

El teatro ha entrado en las aulas del Instituto Concejo de Tineo. Los alumnos de bilingüe de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) están apostando por mejorar su inglés a través de la interpretación, y en este curso se han convertido en los personajes del famoso "Cuento de Navidad", de Charles Dickens, en inglés "A Christmas Carol".

Ayer realizaron la novena, y creen que última, representación ante los alumnos de quinto y sexto de Primaria del colegio público Verdeamor de Tineo. Se trata de la segunda obra de teatro que llevan a escena y esperan que no sea la última, ya que para darle continuidad al proyecto de interpretación, el año pasado, se configuraron como una compañía teatral a la que han denominado "The Dreamers" ("Los Soñadores").

Son 18 alumnos los que conforman el grupo, dirigido por la profesora de inglés Ana Belén Menéndez, que fue la que, el curso pasado, propuso a los estudiantes introducir el teatro en sus clases de inglés. Lo que empezó siendo la interpretación de una escena entre compañeros se convirtió en un proyecto mayor que supuso la preparación de la obra de William Shakespeare "Romeo y Julieta", de la que realizaron cinco pases antes de acabar las clases, y una iniciativa que consiguieron mantener viva después del paso del verano.

"Cuando hicimos 'Romeo y Julieta' nos gustó mucho la experiencia y quisimos seguir, y para ello creamos la compañía de teatro", explica Paula Fernández. Todos los componentes de "The Dreamers" se muestran entusiasmados con lo que han logrado. "Creo que estamos mejorando nuestro inglés; en lo que más lo notamos es en el poder mantener una conversación", subraya Carlos García. Para sacar adelante las obras de teatro, estos escolares de 13 años han tenido que sacrificar recreos y tiempo libre de sus tardes, pero todos coinciden en que merece la pena. "Nos lo pasamos muy bien entre los compañeros, aprendemos mucho y mejoramos nuestro nivel de inglés", recalca Lorena Rodríguez.

La profesora Ana Belén Menéndez asegura que "el teatro es un recurso pedagógico muy válido", y en su experiencia profesional no es esta la primera vez que recurre a él. "Comencé a dar inglés en primero de ESO el año pasado y me encontré con unos alumnos recién llegados que tenían un gran potencial, les propuse hacer una escena y me sorprendió el resultado, así que les anime a representar la obra", señala.

Reconoce que, más allá del aprendizaje del idioma, la constitución del grupo de teatro les está mostrando "lo que supone embarcarse en un proyecto, las dificultades que hay que superar, el esfuerzo, no solo la cara amable", concluye.