Una dulce lección en Valdés

Mantequilla, azúcar, yemas y harina son los ingredientes básicos que, unidos a unas manos habilidosas, forman la base del sablé bretón, una especialidad repostera que combina con avellana, cacao o queso y frambuesa. La de esta "galleta bizcochada de mantequilla" es una receta "sencilla" que el maestro Jonathan González mostró ayer a más de medio centenar de personas en la localidad valdesana de Gamones. "Es un postre muy fácil de hacer en casa", apuntó el cocinero antes de ponerse manos a la obra.

Y es que el joven artesano, natural de Valdés y que elabora y dispensa sus postres en Busto, creó gran expectación para el primer curso de cocina que impulsa la asociación de vecinos "Santa Clara". Tanto es así que todas las previsiones se desbordaron, con cincuenta participantes, en su mayoría mujeres, llegadas desde diferentes puntos de Valdés, pero también de Castropol, Oviedo y Cudillero. "Ha sido todo un éxito", señaló la organización.

González, que contó para su lección con el apoyo de María Athanasiadou, apuntó que se trata de una receta "muy sencilla, pero muy vistosa y que puede dar resultados muy buenos en diferentes combinaciones". De hecho, animó a los presentes a tomar parte de la receta, al gusto, para crear en casa diferentes postres, partiendo de la misma base.

Además, no son necesarios conocimientos avanzados para poder tener éxito con este tipo de recetas. "Poniendo ganas, y un poco de atención a lo que explicamos, es posible", subrayó Jonathan González, quien se mostró "muy orgulloso" de poder mostrar y enseñar su habilidad en Gamones. "Llegar a un sitio y ver que hay gente que va a ver lo que haces es una sensación que no hay palabras para explicarla. Es muy especial", remató.

La audiencia no quitó ojo a las manos del artista repostero. "Me apunté porque me gustan mucho la repostería y la cocina, y este chico es muy bueno en lo suyo; tiene muchísima fama y esperamos aprender mucho de él", aseguró, antes de dar comienzo la clase, Pili Méndez, vecina de Villademoros.

La siguiente cita en Gamones será el martes, con Raquel Suárez, que preparará un completo menú vegano a base de sopa, callos veganos y postre de queso.