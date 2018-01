Las familias de Navelgas exigen volver a tener la visita semanal del pediatra

Las familias de Navelgas están en desacuerdo con que el concejo de Tineo se haya quedado con un solo pediatra en su centro de salud y reclaman recuperar el servicio de Pediatría que tenían hasta hace un par de años, por el que recibían la visita del especialista dos días a la semana.

Desde noviembre, el pediatra no pasa consulta en la localidad tinetense, una cita que se había espaciado ya en los últimos tiempos a una sola vez al mes. Los padres consideran que la situación es inadmisible para una comarca que en los últimos años ha conseguido reflotar la natalidad. "Ahora mismo hay más bebés que hace diez años, cuando teníamos un servicio de pediatra semanal", recalcan las madres, que ven cómo sus médicos de cabecera prefieren no arriesgarse a tratar a los menores, sobre todo por debajo del primer año, por lo que éstos acaban siendo derivados al servicio de urgencias del hospital comarcal en Cangas del Narcea.

"Constantemente, los políticos hablan de medidas para fijar población en el medio rural y lo único que estamos viendo aquí es que nos van quitando servicios. Si quieren fijar población no pueden aplicar las mismas ratios que en las ciudades", se queja Yolanda Rodríguez, una de las madres.

Su lucha por el servicio de Pediatría en Navelgas comenzó en 2015, cuando pidieron que se realizase la sustitución de la baja de uno de los dos pediatras que había entonces en el concejo. Recuerdan que en ese momento les dijeron que el problema lo solucionaría la convocatoria de oposiciones, pero ahora confiesan sentirse engañadas porque, "lejos de solucionar el problema, lo que vemos es que nos hemos quedado con un solo pediatra para el concejo, lo que demuestra que nunca hubo voluntad de cambiar la situación".

El gerente del área sanitaria II, Carlos Pintado, asegura que las visitas del pediatra a Navelgas no se han cancelado. Desde las oposiciones, es una pediatra con contrato para el área sanitaria y situada en el centro salud de Cangas del Narcea quien se encargaría de pasar consulta en la localidad, pero desde hace unos meses se encuentra de baja. "Ahora mismo no hay pediatras en bolsa y con la plantilla tan justa que tenemos no podemos hacer lo que quisiéramos, pero cuando regrese la pediatra de la baja se retomarán las visitas de una vez al mes y lo más seguro que sean dos, tendremos que estudiar las necesidades", explicó a este periódico.

Otra de las madres, Natalia Fernández, recuerda que, si se incentivasen las contrataciones de personal en la zona rural con contratos fijos no habría tantos inconvenientes para que se cubriese Navelgas. "La gente, por una plaza de trabajo fijo se mueve y, además, hay muchas personas a las que les gustaría vivir en la zona rural, pero si no se incentiva de alguna manera es imposible", lamenta. Añade que, cuando una persona apuesta por vivir en un pueblo, la elección le supone un sacrificio, ya que cuesta el doble llegar a los servicios.

Más información en la página 27