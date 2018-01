"No entendía cómo, tras ser best seller, el libro ´Jungla´ no estaba traducido al español"

Mercedes Pérez es canguesa, oriunda de la localidad de Rengos, aunque desde hace años vive en Oviedo, donde trabaja como cirujana maxilofacial en el Centro Médico de Asturias. El año pasado, sin experiencia previa en el mundo literario, se embarcó en la traducción del libro "Jungla", de Yossi Ghinsberg, que ha sido adaptada al cine con el actor Daniel Radcliffe como protagonista.

-¿Cómo decidió embarcarse en la traducción de un libro?

-Leí un libro después de que mi hermano, que viaja mucho a Bolivia, me contase la historia real de unos mochileros que en los años ochenta se vieron envueltos en una aventura en la selva. Uno de ellos publicó un libro, lo conseguí en inglés y la historia me atrapó. Recibo clases de inglés a través de videoconferencia y con mi profesor decidimos analizar un libro y elegí este. Le comenté que no entendía como después de ser best seller y estar traducido a 14 idiomas no estaba en español, y me animó a traducirlo.

-¿Le costó sacar el proyecto adelante?

-Me puse en contacto con el autor a través de su página web, proponiéndole la traducción, y rápidamente me contestó que le parecía bien. Dos meses después fui a un congreso en Valencia donde coincidí con la presidenta de una editorial de Granada, Ediciones Dauro, a quien le hablé del libro. Puse en contacto al autor y a la editorial y un libro que llevaba casi 30 años escrito sin traducción al español de repente corría prisa hacerlo para sacar la edición antes de la película. Así que junto a mi profesor Scott Ward y su pareja, Leanne Graybill, nos pusimos a trabajar intensamente.

-¿Qué siente al ver el libro?

-Fue una experiencia muy enriquecedora porque lo hice con mucho trabajo, esfuerzo y ganas.

-¿Qué supone presentarlo en Cangas?

-Me hizo mucha ilusión, me lo propusieron en la librería, así que estoy muy contenta con el interés que despertó.