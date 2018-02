Sin pasaporte para ir con mamá

Ghizlane Mazzouz sigue peleando por renovar el pasaporte de sus dos hijos, de 6 y 4 años, que residen en Cangas del Narcea con su padre, quien tiene la guarda y custodia de los menores. En junio del pasado año, Mazzouz denunció a través de este periódico que su única opción para conseguir que se renovasen los documentos de los niños era recurrir a la justicia, para lo cual confesaba no tener dinero. Presentó escritos en el Juzgado para pedir una actuación de oficio sin conseguir resultados y, finalmente, sus hijos no pudieron viajar con ella a su país de origen, Marruecos, ni en las vacaciones de verano ni en Navidad.

El pasado mes de enero decidió enviar un burofax a su exmarido para citarle en una comisaría para la renovación de los pasaportes, pero tampoco funcionó. "Pido que la Fiscalía de menores intervenga para que se puedan renovar de oficio los pasaportes de mis hijos, sin necesidad de recurrir a él", señala Mazzouz, quien recuerda que los niños ya tuvieron pasaporte -que en los menores de 5 años tiene una validez de dos años- y viajaron con ella a Marruecos en 2015 y en 2016.

Ghizlane Mazzouz reside actualmente en París. Para las próximas vacaciones de Semana Santa quería que sus hijos fuesen a pasar unos días con ella allí, ya que para viajar por la Unión Europea no necesitarían pasaporte, pero cree que tampoco lo conseguirá. "Saqué los billetes del 29 de marzo al 7 de abril para que mis hijos viajen con una azafata a París; en un principio, su padre me dijo que estaba de acuerdo y una vez que compré los billetes me dijo que no los llevaría al aeropuerto", relata.

Ante esta situación, se siente impotente por no poder disfrutar de sus hijos como quisiera en los momentos en los que la custodia le permite estar con ellos. "Solo pido poder disfrutar de mis hijos los días de vacaciones que me corresponden en mi casa; cuando voy a verlos a Asturias no tengo dónde estar con ellos, tengo que pedir favores a amigos y no es cómodo", explica Mazzouz.

Además, otra cosa que le preocupa es que sus hijos no puedan estar en contacto con su familia materna.

Por ello, le gustaría encontrar la colaboración de algún abogado de oficio para poder conseguir los pasaportes por vía judicial, porque siente que "me estoy perdiendo los mejores años de mis hijos".