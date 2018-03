El PP de Valdés urge una solución a la falta de alumbrado del puerto de Luarca

El PP de Valdés lamentó ayer la imagen que deja por las noches el paseo del mulle de Luarca, sin farolas de alumbrado público. El nuevo coordinador, Carlos López, considera que el gobierno municipal debe dirigirse al Principado "para exigir una solución inmediata y definitiva".

López asegura que "el ninguneo" del gobierno regional ante las peticiones y necesidades de Valdés es "sistemático", especialmente si se tiene en cuenta a la Consejería de Infraestructuras, dirigida por Fernando Lastra.

"Luarca no puede esperar más", señala López, quien añade que pese a que las fechas próximas son de especial interés para el sector turístico del concejo, Luarca no ofrece su mejor imagen. Según el PP local, el Ayuntamiento debería hacer algo para evitar esta estampa. "Debería costear un refuerzo urgente del alumbrado del muelle con los medios municipales mientras no llega la inversión del gobierno regional", propone López.

El nuevo coordinador del PP de Valdés entiende que el alumbrado público "es un servicio esencial". "Si Puertos no cumple con su cometido, debe ser el Ayuntamiento el que asuma la solución del problema, que condiciona incluso la seguridad en la zona", señala. Según el PP, la ausencia de una infraestructura para ofrecer el mejor alumbrado nocturno en una zona de paseo y de especial interés turístico para la villa "no es un problema actual". "Llevamos dos años pendientes de una solución y ya ha pasado el tiempo suficiente para haberlo resuelto, pero asistimos a otro ejemplo más de la desidia e inacción municipal socialista", critica López.

La ausencia de iluminación pública ha generado quejas entre algunos vecinos y turistas. Anteayer, la falta de faroles se hizo patente durante el paso de la procesión del Nazareno.

"Es inaudito que en pleno año 2018 tengamos que mendigar la reparación de menos de una docena de farolas; no estamos hablando de iluminar el Paseo de la Castellana de Madrid", opina el nuevo coordinador del PP local.