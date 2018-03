Tineo desestima las alegaciones y pide la urgente ocupación del acceso a Besapié

El pleno del Ayuntamiento de Tineo ha aprobado de forma definitiva el proyecto del camino de acceso al pueblo de Besapié tras desestimar las alegaciones presentadas al mismo durante el proceso de exposición pública. Con este paso resuelto, el Ayuntamiento enviará el proyecto con la relación de bienes y derechos afectados al Consejo de Gobierno, al que pedirá la expropiación del suelo, ahora en manos de la Comunidad del monte vecinal en mano común La Cerezal de Rellanos.

La comunidad, propietaria del terreno afectado desde que en junio de 2016 así lo confirmase una sentencia judicial, decidió el pasado mes de agosto cerrar el paso, siendo el único acceso rodado para llegar al pueblo de Besapié, lo que provocó protestas.

En el pleno también se acordó por unanimidad retirar los títulos de hijos adoptivos de Tineo al general Francisco Franco, al general Antonio Aranda y al teniente coronel Antonio Gómez Iglesias.

No obstante, no salieron adelante las propuestas presentadas por Somos Tineo y el PP referentes a montes. El alcalde, José Ramón Feito, ya había anunciado el desacuerdo de la agrupación socialista con las mociones. En referencia a la petición de Somos Tineo de convertir los montes de utilidad pública en vecinales de mano común, explicó que "entendemos que hay que estudiar cada monte y no se pueden declarar todos como vecinales de mano común". Mientras que la moción del PP, en la que se pide no llegar a juicio con los vecinos que posean documentación sobre la propiedad de los montes, para el Alcalde no es legal, ya que la ley obliga a las administraciones a defender lo público.

También se rechazó la moción popular que pedía un plan para hacer frente a las nevadas. "Durante las nevadas de este año dimos respuesta a las necesidades de los vecinos, empezando a limpiar por el polígono y por los pueblos más altos", recalcó el Alcalde.

Somos Tineo afeó al equipo de gobierno, con mayoría absoluta, que no aceptase su petición de solicitar al Gobierno regional la mejora del trazado de la carretera que une Navelgas con Muñalén, que aseguran que "tras las obras de mantenimiento se han dejado curvas más peligrosas y cunetas más profundas".

Otras medidas aprobadas fueron la mejora del acceso al dolmen de Merillés o la necesidad del informe geotécnico para la calle Claudio Zardaín.