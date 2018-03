El PP reprocha al Consejero los "11 años prometiendo el centro de salud" cangués

El PP volvió a llevar a la Comisión de Sanidad de la Junta General del Principado de Asturias la construcción de un nuevo centro de salud para Cangas del Narcea. El diputado Carlos José Suárez recordó al consejero de Sanidad, Francisco del Busto, que lleva "once años prometiendo el centro de salud", y señala que entonces se tenía un terreno y "todo previsto", mientras que en la actualidad "ni siquiera saben en qué lugar lo van a situar", recalcó.

Del Busto insistió en que la construcción del nuevo centro forma parte del Plan Especial para el Suroccidente y que, tal y como había anunciado el pasado mes de octubre, la previsión que tiene a día de hoy es la de realizar, antes de finalizar la legislatura, el plan funcional del centro y dejar licitada la redacción y la dirección de obras del proyecto arquitectónico.

Un compromiso que no convence al diputado popular, quien aseguró que su explicación "vuelve a sonar a excusa y mentira", y recurriendo a la literatura equiparó la historia de la construcción del centro de salud de Cangas del Narcea con una tragicomedia o un sainete. Suárez indicó que lo que realmente quería escuchar del Consejero de Sanidad es el reconocimiento de que "nunca pensaban hacer un centro de salud" y se comprometió a que sea un gobierno del PP el que saque el proyecto adelante.

Francisco del Busto aprovechó su réplica para recordar las inversiones previstas y realizadas en el área sanitaria II. "Vamos a remodelar el consultorio de Tebongo (Cangas del Narcea), la fachada del Degaña y reformar el de Tormaleo (Ibias), para lo que están previstos 300.000 euros", enfatizó del Busto, que también apuntó que se están finalizando las obras del consultorio de Berducedo (Allande), al que se dedicó una partida de 200.000 euros.

El centro de salud de Tineo también formó parte del debate. El diputado popular Matías Rodríguez pidió que se repensase la sala de espera para urgencias acondicionada en la entrada del edificio. Señaló que el "problema no está resulto del todo colocando unas sillas entre las puertas de entrada, no hay acceso a los baños; les pediría que le diesen una vuelta más para estudiar alguna mejora para dar un servicio digno". Una propuesta a la que el Consejero no se cerró y se comprometió a estudiarlo con el servicio de obras. "Lo vamos a valorar y si hay otra acción que se pueda hacer para poder dejar un acceso a los baños, lo haremos", apuntó.

Entre los trabajos que se están realizando en el consultorio, del Busto destacó las labores de mantenimiento de goteras aparecidas en las bóvedas acristaladas y denunciadas en su momento por los ediles populares del concejo. Asimismo, Rodríguez insistió en que se buscase una solución para garantizar la consulta de pediatría en Navelgas, donde, desde hace tiempo, llevan recibiendo la visita del pediatra tan solo una vez al mes, cuando lo que se venía desarrollando en los últimos años eran dos visitas semanales de varias horas.