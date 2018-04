La prueba "Puerta de Muniellos" llena los alojamientos de Cangas del Narcea

Buena parte de los alojamientos turísticos del concejo de Cangas del Narcea cuelgan ya el cartel de completo para el próximo fin de semana. La carrera "Puerta de Muniellos" se está convirtiendo en un referente deportivo de la comarca y se calcula que durante el fin de semana un millar de personas se pasearán por el pueblo de Moal, en Cangas del Narcea.

Las casas rurales más cercanas a Moal y las que recorren la zona de Rengos hasta Cangas del Narcea, incluidos los hoteles de la propia villa y sus alrededores están llenos o prácticamente al máximo de su capacidad para el próximo fin de semana, cuando la prueba de montaña disputará la carrera de 12 kilómetros, la tarde del sábado día 14, y la de 32, la mañana del domingo día 15.

"En nuestra página web prácticamente los alojamientos que se publicitan están completos desde hace tiempo, creemos que el fin de semana de la carrera es el tercero en Cangas del Narcea con mayor ocupación después de las fiestas del Carmen y de la Vendimia", explica el director de la prueba, Alberto Rodríguez.

La asociación de turismo rural "Fuentes del Narcea" confirma que son los alojamientos más cercanos a Moal y a Cangas del Narcea los que se benefician de este fin de semana. Para su presidenta, Ana Llano, una de las razones de que la ocupación no se extienda a otros puntos del municipio podría estar en la oferta de alquileres de apartamentos no turísticos ante eventos que reúnen en el concejo a mucha gente. "Llevamos tiempo observando que se alquilan alojamientos que no deberían y eso nos perjudica", explica. No obstante, considera que la "Puerta de Muniellos" es una buena publicidad para la zona en general más allá de estos dos días de abril. "Cada vez llega a más a gente y eso nos ayuda a seguir posicionándonos en el mapa y a vender naturaleza en estado puro, así que estamos encantados con cualquier evento que se haga relacionado con ello", enfatiza Llano.

Precisamente, es lo que busca la organización de la prueba: repercusión turística para el resto del año y mostrar los atractivos de la comarca. "No solo promocionamos lo deportivo, sino que buscamos llegar al público en general, dar a conocer las rutas, el bosque de Moal y la reserva integral de Muniellos", señala Rodríguez.

Asimismo, los visitantes no solo se ciñen a los días de la carrera, sino que muchos aprovechan los fines de semana previos para conocer el recorrido, como hizo el campeón de España de carreras por montaña Pablo Villa, o para participar en las quedadas de reconocimiento convocadas por la organización.