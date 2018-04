Rescatan a un vecino de Coaña que cayó con su todoterreno por un acantilado en Navia

Un vecino de Coaña de 46 años ha resultado herido de consideración al caer esta tarde con su todoterreno por un acantilado de más de 20 metros. El accidente se ha producido en la zona de la playa de Moro, en Navia. El hombre, que viajaba solo, ha sido trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras ser rescatado por un amplio dispostivo que causó un gran revuelo en la zona, muy transitada por vecinos y visitantes.

A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica presenta politrauma de pronóstico grave. La hipótesis más probable es que el conductor haya tenido un despiste.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 16.14 horas. En la llamada, realizada por un particular, indicaba que estaba viendo un coche volcado, con las ruedas hacia arriba, en la zona del acantilado. No veía a nadie salir del coche. El agua no llegaba al vehículo, pero no había acceso rodado.

En la operación de rescate participó, además del Grupo de Rescate con el helicóptero, efectivos de Bomberos del SEPA del parque de Valdés y voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Navia.

Tanto para acceder al herido como para su evacuación el equipo del helicóptero tuvo que realizar cuatro ciclos de grúa en las que se desplegaron 50 metros en cada una de ellas.