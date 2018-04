Tres encapuchados intentan robar de noche, sin éxito, en un banco de Trevías

La localidad valdesana de Trevías se despertó ayer con un buen susto. Un grupo de ladrones intentó sin éxito robar en una oficina de la firma Caja Rural. El suceso, según apuntaron ayer los testigos, se produjo de madrugada, en torno a las dos. Según la misma versión, tres personas encapuchadas intentaron acceder a la oficina con gran estruendo, pero en vano. Finalmente, y ante la mirada atónita de la personas que vieron los hechos desde su casa, huyeron en un Audi de color rojo.

La Guardia Civil investiga los hechos y busca a los delincuentes. Al parecer, los ladrones no lograron llevarse botín alguno, pero sí dejaron inquietud en Trevías. En la oficina tampoco se apreciaban ayer por la mañana daños materiales cuantiosos.

El bajo que intentaron atracar se encuentra en la travesía principal de la capital de parroquia, en la misma carretera nacional 634. Ayer, la Guardia Civil se encargó de hacer varios controles en la comarca para dar con los cacos. No hubo suerte.

Como medida de seguridad adicional, la sucursal de Caja Rural de Trevías estuvo toda la mañana vigilada por personal de seguridad privada. Pese al susto, la oficina funcionó con normalidad y también sus clientes acudieron como de costumbre a realizar sus gestiones.

"Ya no puedes estar tranquilo ni en los pueblos", se lamentaba un vecino de Trevías, la más importante del concejo tras Luarca. Otra vecina apuntaba a media mañana que los ladrones "no eran muy profesionales, porque no pudieron llevarse nada". Sea como fuere, el concejo estaba ayer en vilo. Se da la circunstancia de que justo después de la pasada Semana Santa la Policía Nacional de Luarca realizó varios controles en la villa ante la denuncia de robos en establecimientos hosteleros. En estos casos, los ladrones intentaron forzar las máquina de juego.

En algunos de los controles, dirigidos en esta ocasión por la comisaría de la Policía Nacional, se podía ver a los agentes con chaleco antibalas y metralleta en el acceso a la villa por el faro y en la plaza de los Pachorros. "No estamos acostumbrados a este tipo de robos, pero si los ladrones entraron de madrugada no conocen muy bien el funcionamiento de los bancos", señaló otro vecino de Trevías.

La Guardia Civil no descarta detenciones y continuaba ayer a última hora de la tarde tras la pista de los ladrones. Es la primera vez en mucho tiempo que Trevías tiene que lamentar un hecho de estas características. La localidad, capital de parroquia del mismo nombre, es un lugar tranquilo y sin apenas denuncias ni criminalidad.

Sí se encuentra en plena carretera nacional 634, lo que facilita la huida de los ladrones. Pese al susto, se cree que este hecho es aislado. La comarca occidental no suele ser objetivo de los ladrones, que tienen como objetivo el botín de las oficinas bancarias. Son más habituales los robos en los bares y restaurantes, algo que se suele denunciar todos los años. Estos hechos delictivos no han dejado de momento ningún detenido.