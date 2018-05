"La calidad del agua de las playas de Luarca está asegurada", dice al alcalde de Valdés

El Alcalde de Valdés, Simón Guardado (PSOE), asegura que la calidad de las aguas de las playas Primera y Segunda de Luarca "está asegurada". El regidor sale así al paso de la información difundida esta semana por la Agencia Europea de Medio Ambiente, que suspende en calidad al arenal urbano luarqués y considera que sus aguas no son aptas para el baño.

"Hacen unas valoraciones retorcidas porque de los 24 análisis hechos desde junio de 2015 hasta septiembre de 2017 hay solo tres puntuales que son negativos", indica Guardado.

El regidor opina que "no es correcto" que lancen este mensaje "cuando en lo que va de 2018 no hicieron ni un solo análisis". En este sentido, Guardado lanza un mensaje de tranquilidad e indica que el gobierno municipal está trabajando con el Principado para detener la potencial presencia de sustancias que podrían contaminar el agua y proceden de la depuradora. "Yo soy el primero que me baño en la playa de Luarca y esta interpretación de los análisis no debe utilizarse para dar una mala imagen de la villa", subraya.

El Ayuntamiento realizó por su parte varios análisis en las últimas temporadas y, hasta la fecha, "nunca fueron negativos". De hecho, los arenales no se han tenido que cerrar al baño.

La página web del Principado sí advierte de que las aguas de las playas Primera y Segunda de Luarca no son recomendables para el baño y la calidad del agua es "insuficiente". Los análisis hacen referencia a los años 2015, 2016 y 2017. El Alcalde señala a este respecto que la calificación sanitaria anual se basa "en la valoración de un conjunto de análisis". Los técnicos recogen muestras cada semana entre los meses de junio y septiembre, según la misma web del Principado, que remite, a su vez, a los datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente. Los análisis de la playa Salinas o Tercera realizados en el mismo período sí arrojan un resultado positivo. Son aguas "aptas para el baño y de calidad excelente".