El PP de Valdés acusa al Alcalde de ocultar información de las playas

El PP de Valdés y los concejales no adscritos acusan al gobierno, del PSOE, de "ocultar" a los usuarios de las playas primera y segunda de Luarca el nivel de contaminación de las aguas. "No cumplió con su deber y no informó debidamente a los bañistas de que, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, los análisis realizados los días 31/08/2017, 6/06/2016 y 15/06/2015 superaron ampliamente los umbrales permitidos de la bacteria escherichia coli", explica el coordinador del PP en Valdés, Carlos López.

López reclama al Alcalde más compromiso y que "no niegue el problema". El PP llama así al gobierno socialista a actuar y tomar las medidas oportunas para identificar el origen de la contaminación. Además, López alerta de as potenciales consecuencias para la salud de los usuarios.

En la misma línea se pronunció el portavoz de los concejales no adscritos, José Modesto Vallejo. "Cualquier día tenemos que lamentar una accidente"; advierte. Vallejo también pide al Alcalde una información detallada de la calidad de las aguas de Luarca "y más responsabilidad". "El gobierno debe ser sincero en un asunto que afecta a la salud y más vale prevenir que lamentar", opina. Tanto el PP como el portavoz del grupo mixto se muestran partidarios de cerrar las aguas al baño "en caso de ser oportuno".

El Alcalde, Simón Guardado, ofrece una versión muy diferente de los hechos. Sí dice que hubo resultados negativos, pero señala que las conclusiones no han sido las correctas porque se tienen que tener en cuenta todos los análisis hechos en temporada de baños, no solo tres. El regidor lanza además un mensaje de tranquilidad y dice que el baño es seguro.