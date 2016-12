El interés de los asturianos, lo primero

Asturias tendrá Presupuestos para el próximo año. Una segunda prórroga consecutiva habría supuesto un factor de inestabilidad y el enésimo fracaso de los partidos. Las Cuentas no son mágicas, ni resuelven por sí solas los problemas, aunque constituyen la única herramienta a disposición de un gobierno para hacer política. Podrá emplearla bien o mal, pero desde luego siempre resulta mejor para generar actividad contar con un Presupuesto aprobado que tener que prorrogar el anterior. Si además, en paralelo, por fin se mitiga la injusticia y el agravio fiscal que los asturianos sufren al heredar habrá que congratularse de que pensar en el beneficio de los ciudadanos empiece a primar sobre el postureo y la politiquería de los partidos.

La gran incongruencia de estos meses de negociaciones en Asturias es que todos los grupos reconocían la importancia de aprobar un Presupuesto pero ninguno obraba en consecuencia. Por detrás cada cual intentó volar puentes. El PSOE mostró muchas reticencias al abrazo con el PP por miedo al desgaste interno. Los populares no deseaban acabar retratados como meros esbirros de los socialistas. Podemos, por sus estrategias para demoler a su gran competidor en la izquierda; IU, por sus eternas querellas internas, y Foro, por su afán de marcar diferencias en la derecha, acabaron presentado tres enmiendas que, de prosperar, habrían devuelto a los corrales las Cuentas y abocado la región a su cuarta prórroga presupuestaria en cinco años. Un récord. Hasta que PSOE y PP desbrozaron el camino para el entendimiento. Ciudadanos sumó sus votos a la entente aunque no eran necesarios.

No es la primera vez que socialistas y populares sacan adelante conjuntamente los Presupuestos. Lo hicieron, en un entorno regional y nacional muy diferentes, en 2015. Si el acercamiento no constituye una estricta novedad, tampoco los reproches de los rivales, acusándoles de conchabarse. Los asturianos cursaron hace bien poco un máster en esos populismos retrógrados que embarran el campo con supuestas conspiraciones del bipartidismo. Los mismos partidos que montan un frente del "no" en la Junta argumentando una cosa y luego compadrean en Gijón sosteniendo la contraria, para el Ayuntamiento o el área metropolitana, ¿actúan por su conveniencia o por la de los electores? Una incoherencia difícil de justificar salvo que alguien pretenda aprovecharse de la buena fe de la gente haciéndola tragar ruedas de molino.

La esencia de la vida pública es la negociación. Quienes, con simpleza y maniqueísmo, medran aprovechando la actual quiebra de confianza entre los electores y sus dirigentes conciben en cambio la política exclusivamente como imposición del ideario propio. Las dos veces que socialistas y populares negociaron las Cuentas lo agradeció el bolsillo de los asturianos. En 2015 con una reducción del IRPF y ahora con el impuesto de sucesiones. El PSOE cree en este tributo, del que hace causa ideológica. En otra circunstancia jamás hubiera llegado tan lejos en su rebaja. El PP pretende abolirlo, por lo que logró menos de lo que persigue. Lo cierto, en la práctica, es que el nuevo modelo supone un alivio para miles de personas, injustamente tratadas al recibir los ahorros conseguidos con esfuerzo por sus deudos pero, sobre todo, discriminadas frente al resto de los españoles, que apenas tributan por heredar. Un agravio escandaloso.

Los agentes sociales reclamaban unas Cuentas para activar cuanto antes mecanismos de impulso económico. El Gobierno regional transmitía cierta sensación de anquilosamiento. Javier Fernández, eludiendo la prórroga, evita quedar en una posición de debilidad. La espantada de Izquierda Unidad en el último minuto, cuando el acuerdo con Gaspar Llamazares estaba cerrado, obligó a replantear el escenario. En algún momento llegó a sopesarse un artificioso juego de abstenciones como solución difícil de entender hasta para quienes siguen a diario la Junta. ¿Cómo van los ciudadanos a sentir la política como algo cercano y a valorarla si sus protagonistas la vuelven enrevesada por sus cuitas recurriendo a una indescifrable ingeniería parlamentaria?

Este Presupuesto es importante para el Principado porque cuenta con un paquete extra para obras que queda sin asignar -gracias al mayor margen financiero autorizado por la Administración central- y por su carácter moderadamente expansivo: el que más desde 2010. La inversión prevista, 311 millones de euros, aumenta el 2,6% aunque sigue siendo modesta. Los empresarios aseguran que este capítulo supone sólo el 7,4% del montante total, cuando antes de la crisis representaba el 25%. La recesión no salió gratis. Deja una carísima factura en forma de deuda para sostener el Estado del bienestar y los gastos sociales.

A pesar de que Asturias controló mejor que otras autonomías manirrotas los dispendios e intentó contener préstamos, las amortizaciones e intereses (551 millones de euros) ya figuran como la tercera partida, por detrás de la sanidad y la educación. Este voluminoso coste financiero amenaza con agravarse en próximos ejercicios porque los tipos, más temprano que tarde, acabarán subiendo. El debate sobre los servicios que disfrutamos y cómo sostenerlos no debería demorarse. Recurrir indefinidamente al crédito resulta insostenible. Únicamente mediante una sólida reactivación de la economía, la región generará recursos suficientes para mantener su nivel de prestaciones.

Una prórroga entraña dificultades para abordar proyectos y desembolsos, y escasa flexibilidad e inmediatez para responder a las necesidades. El Presupuesto nace con limitaciones importantes pero permite disponer de los recursos desde el próximo 1 de enero. Su existencia y la modificación en el impuesto de sucesiones ¿benefician o perjudican a más personas que si continuáramos sin Cuentas y manteniendo la abusiva fiscalidad a las herencias? La respuesta parece obvia: el interés de los asturianos, lo primero.

Viene de la página anterior