Las empresas públicas del Principado, una rémora

Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, Gispasa, es una empresa pública fundada en 2003 por el Gobierno asturiano para construir el nuevo Hospital Universitario Central con un objetivo: eludir la ley que limita el gasto de las administraciones. Ejecutando la contratación y los planes financieros a través de una sociedad interpuesta, el Principado buscaba que la inversión requerida por el centro sanitario no computara como endeudamiento público.



Una falacia, como hacerse trampas al solitario, porque al final el dinero sale de la misma cartera. Si el desembolso resulta inasumible para los impuestos de los asturianos, da igual la forma de plasmarlo en la contabilidad: acabará ocasionando un doloroso agujero.



El subterfugio pudo mantenerse poco tiempo. A los dos años cambió la regulación y Gispasa ya no gozó de tantas libertades fiscales. Pero siguió adelante, con nuevas misiones para dotarla de contenido. Quienes defienden su puesta en marcha argumentan que ahorró mucho dinero al contribuyente y permitió ejecutar la infraestructura con rapidez. Hoy, cuando carece de sentido, sale más caro cerrarla que mantenerla activa. Además de despedir a su docena de trabajadores, habría que recalcular el iva de las obras para devolver deducciones, una millonaria factura.



El Principado cuenta con más de setenta empresas públicas de similares características, nacidas la mayoría por razones instrumentales, por motivaciones políticas y económicas coyunturales diversas. Muchas, hasta en los nombres, superponen sus funciones. Algunas son manifiestamente innecesarias. Pero ninguna sale gratis. De mano, las intenciones de los organismos satélites parecen impecables. ¿Quién va a oponerse a la existencia de una fundación para proteger o emplear a las personas con discapacidades, para impulsar la economía social o el desarrollo de servicios tecnológicos? Pero nadie muestra luego preocupación por evaluar su rendimiento o determinar su grado de eficiencia, máxime cuando en el ámbito particular o en el de la solidaridad existen otras asociaciones encargadas de lo mismo y con logros brillantes.



En esta singular planta pública convive un variado muestrario: empresas que sostienen hoteles, residuales provenientes de proyectos fallidos, de fomento del turismo rural en núcleos ya consolidados, de investigación del fuego, de suelos y edificios, de servicios agrarios, acuicultura y pesca, de extensión de la red de cable y las telecomunicaciones, de solución de conflictos y un largo etcétera pintoresco. Suponen un buen pedazo de la tarta regional. Sólo por eso merecen una revisión constante. Pero además son en ocasiones fuente de conflicto, por la mínima supervisión bajo la que actúan, porque practican poco la rendición de cuentas y no están sometidas a análisis de productividad en proporción a sus costes. El descontrol constituye terreno abonado, en ocasiones, para las corruptelas.



Los asturianos exigen prestaciones de calidad, pero no estructuras que terminan por convertirse en pesadas e indestructibles cargas para sus tributos. Por ejemplo, las mancomunidades, que surgieron con muchas expectativas y obtuvieron paupérrimos resultados. No sirven para nada, la mayoría carece de actividad, hasta solicita disolverlas la propia Sindicatura y ahí sobreviven engordando déficits. Los empresarios apretaron el cinturón en la crisis. No así ministerios, ayuntamientos y autonomías, que disparando con pólvora ajena crecieron en funcionarios.



La acción política necesita de agilidad. Ciertamente, la maquinaria burocrática actúa como un rígido freno para atender con prontitud las necesidades ciudadanas. Solucionar el problema por la vía de multiplicar un aparato institucional en paralelo acogido a laxas obligaciones no es la estrategia idónea porque abre la puerta a la arbitrariedad y al nepotismo, otorgando poderes excepcionales a entes que, en realidad, en la práctica, actúan como si fueran privados. No es necesario plantear ocurrencias o prometer la luna. El Gobierno que audite, evalúe, ordene y extirpe la grasa de un entramado tan grande, diverso y caro, estabilizándolo, haciéndolo sostenible y dándole transparencia, conseguirá, únicamente con eso, coronarse de gloria ante los votantes.