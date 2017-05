Julia Roberts y la escasez de revolucionarios

Una comisión de Parlamento británico ha puesto a los gigantes de Internet como chupa de dómine y Julia Roberts fue al Bernabéu a ver un Madrid -Barça. En esas dos noticias cabe el mundo. Nunca pudo uno esperar que la lucha de clases se hiciera tan patente con los avances de los tiempos. Nombran a Roberts en la revista People por quinta vez mujer más guapa del mundo y- lo que son las buenas rachas- le es dado el privilegio de conocer a la más famosa BBC del planeta. Eso es poder. No lo que se disputan Sánchez y Díaz en los cálculos acelerados de su partido, no, no. Olvídense. Eso son asuntos de parroquia. Regionalismos (la pasión de España, by the way). Lo que cuenta es que la dueña de la belleza (virtud en crisis) baje a verte en la sala de los gladiadores de Chamartín; eso sí es un puntazo. Precisamente por eso, porque la fama lucha por seguir jerarquizando- y menos mal que People hace justicia en este mundo de caos-los gigantes de Internet hacen la vista gorda ante los contenidos indecentes que circulan con impunidad por sus plataformas. Mal asunto. Los de letras vamos muy despacio, los de ciencias no paran de ponernos adelantos encima de la mesa. Los adelantos de Internet, antes de que los sabios de letras del mundo y la comisión de Interior del Parlamento británico hagan algo, consagran la impunidad del linchamiento y dan por buena la sinvergüencería. Algún sabio habrá por ahí, convenientemente esquinado por los dueños de los altavoces, que levante acta del deterioro terrible en la práctica cotidiana de la democracia que ha ocasionado el manejo deslenguado de los foros de Internet. Los que insultan, creen que hablan. Ese es uno de los grandes avances del nuevo milenio; si eres el dueño de la inteligencia más diminuta del mundo ya no hace falta que hagas la pelota al jefe en un partido político, como antiguamente. Ahora puedes subirte al púlpito de una plataforma de Internet y ponerte a insultar así tal cual. La caña.



En un famoso país que rima con caña y que Sánchez, en una variación prodigiosamente innovadora del arte bautismal, llama nación de naciones, el insulto campa por sus respetos. Invocó Sánchez en las Cortes la revolución del respeto que, en palabras de Fernando de los Ríos, le hacía falta a España. Lástima que el país se nos esté revelando falto de revolucionarios en tan noble tarea. La comisión del Parlamento británico que lamenta la jeta codiciosa de los gigantes de Internet no se ha dado una vuelta por el ágora española. En fin. El próximo finde, Pretty Woman al canto. Háganme caso. Hay que desenchufar.