Los asturianos estamos obligados a cuidar el paraíso

Mientras algunos destinos turísticos tradicionales dicen basta, incapaces de absorber más visitantes, Asturias espera batir un nuevo récord. El paraíso sigue siendo natural, y no sólo por imperativo del clima, no apto para todos los gustos ni propicio para crecimientos descontrolados, sino también porque en la región se hicieron algunas cosas bien, con más cabeza y mesura que en otros territorios. Queda, no obstante, camino que recorrer. Precios aparte, los visitantes se quejan de la señalización viaria y de la información turística que reciben. Al viajero no se le ofrece una visión de conjunto, el turismo activo puede crecer, la conservación del patrimonio es muy mejorable y el Occidente aún guarda secretos. Cuidemos este tesoro y saquémosle partido.

Asturias inicia el verano con menor número de parados de los últimos siete años, es decir, desde que empezaron a manifestarse en la región los devastadores efectos de la crisis. Hay todavía 75.460 asturianos sin empleo, pero casi 3.900 lo encontraron el pasado mes de junio, la mayoría en los servicios vinculados al turismo. El sector se prepara para batir nuevos récords. La hotelería, la hostelería y el comercio generarán 11.700 contratos, según las previsiones de las agencias de colocación. Será la mejor campaña de la historia.

El Principado alcanzó en 2016 las cifras más altas de viajeros y pernoctaciones de las que se tiene, por el momento, registro. Con casi 85.000 plazas repartidas en 3.467 alojamientos, la región atrajo a más de 7,1 millones de visitantes frente a los casi 6,8 del año anterior. El turismo nacional rebasó el 80 por ciento, de nuevo procedente en su mayoría de Madrid, Castilla y León y el País Vasco, pero aumentó el turismo extranjero, hasta el 16% del total, con Francia, Reino Unido, Portugal e Italia como principales países de origen. La estancia media fue de 5,3 noches, ligeramente superior a la de 2015. Y el gasto total volvió a crecer, en concreto, un 5,3 por ciento.

Si 2016 marcó un hito, 2017 se presenta aún mejor. La aportación del turismo a la economía asturiana supera ya el 10 por ciento entre oferta directa, indirecta e inducida. A diferencia de lo que ocurre en destinos como Venecia, Berlín, Amsterdam, París o, mucho más cerca, Mallorca y, sobre todo, Barcelona, aquí nadie lo considera una maldición sino más bien un filón, en algunos casos, como el de la cuenca del Navia, por ejemplo, insuficientemente explotado.

El Ayuntamiento de la Ciudad Condal aprobó este año, con apoyo del Gobierno de Ada Colau y ERC, un plan que prohíbe abrir nuevos hoteles en el centro aunque cerraran los existentes, congela la oferta en un segundo anillo y desvía los nuevos equipamientos a la periferia urbana. La CUP se abstuvo en tanto que CiU, Ciutadans y el PP votaron en contra. Unos consideran que el plan se quedó corto. Los barceloneses que piden limitaciones al turismo superan a los que quieren atraer más visitantes. Otros ponen el grito en el cielo porque Barcelona perderá competitividad y los inversores huirán por falta de seguridad jurídica. Los más beneficiados, de momento, han sido los hoteleros porque creció la ocupación y el precio de las habitaciones.

La llegada de las compañías "low cost" resultó letal para los centros vacacionales más saturados. Antes sólo podían viajar unos pocos afortunados. Ahora no hay nadie que no lo haga. En Mallorca, por ejemplo, el turismo está disparando escandalosamente el precio de la vivienda en alquiler. Algún día habrá que plantearse restringir el número de visitantes e imponer numerus clausus, claman ya en la isla.

La masificación de los destinos turísticos tradicionales revaloriza aún más si cabe el paraíso asturiano, capaz de ofrecer no sólo belleza paisajística sino, salvo en fechas muy señaladas y lugares muy concretos, también tranquilidad. Hasta el clima es más benévolo y las aguas del Cantábrico están un poco menos frías, lástima que sea como consecuencia del cambio climático, funesto a medio y largo plazo.

La región gusta, por regla general, a quienes la visitan. Los aspectos que más valoran los turistas, los que hay que proteger, son la amabilidad de la gente y la gastronomía, con 8,7 puntos de media según la memoria que elabora cada año el Sistema de Información Turística de Asturias (SITA), seguidos por la conservación del medio natural y del patrimonio cultural. El mar, la montaña y la sidra se cuentan entre los atributos por los que los foráneos sienten especial atracción.

Asturias es sinónimo de calidad y atrae a viajeros de cierto nivel, prueba de ello es que disminuye la oferta de alojamientos de categorías medias y bajas mientras aumentan los hoteles de cuatro y cinco estrellas y las viviendas vacacionales. Muchos de los que vienen repiten y hablan bien de esta tierra. Precisamente por eso, porque hay un alto grado de fidelidad de los visitantes hacia la región, los asturianos estamos obligados a cuidar el paraíso para que continúe siendo natural y habitable. Aquí el turismo sigue viéndose como una oportunidad, con recorrido y margen de mejora. No la desaprovechemos.