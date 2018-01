El año de las efemérides, ¿perdido para Asturias?

Las montañas de los Picos de Europa, con Covadonga como epicentro, son el gran escaparate de Asturias. Su tirón cultural y turístico traspasa los límites de la comarca oriental y repercute en la región entera. Estamos ya en el año de las efemérides en torno a la batalla de Pelayo, el parque nacional y la entronización de la Santina, y nada se sabe de las celebraciones ultimadas para conmemorar esta conjunción histórica redonda, que tardará otro siglo en repetirse, ni tampoco de los planes previstos para aprovecharlas como plataforma que relance la imagen exterior del Principado. Todo indica que, abordados tarde, mal y de manera improvisada, los actos tendrán bajo perfil. Una lástima si así resulta, otra oportunidad malgastada.

La narración extraída de las escasas crónicas existentes de una y otra parte podrá discrepar en detalles, algunas fechas y la mitificación del relato, pero que en Covadonga ocurrió una batalla entre cristianos y musulmanes, a partir de la cual empezaron a configurarse las estructuras básicas de una nueva sociedad, capaz de crear un proyecto político único, como la monarquía asturiana, nadie lo duda.

La propia ausencia de una historiografía contundente, la nebulosa que envuelve aún algunos episodios, la escasa profundización en investigaciones, excavaciones y hallazgos constatan hasta qué punto los asturianos pueden mostrarse tremendamente orgullosos de lo suyo, pero mirar, miran poco para ello. Una gran paradoja. De lo que ocurrió al pie del monte Auseva en este 2018 recién estrenado se cumplen 1.300 años.

Y no es únicamente el pasado heroico que nos ha traído hasta aquí lo que hay que festejar. Allí mismo, hace justo cien años, el conservacionismo español dio sus primeros pasos con la creación del parque nacional, un hito que entronca perfectamente con valores fuertemente arraigados en esta época como los ambientales. Por si no bastara, también hace un siglo de la coronación de la Santina, acontecimiento que traspasa lo espiritual, porque la Cueva y la talla representan en la identidad de los asturianos más que un símbolo religioso.

La última vez que Asturias intentó mirarse a sí misma, mostrar sus logros artísticos y proyectarlos al mundo fue en 1993 y 1995. Al calor de otras iniciativas exitosas y en un contexto económico muy diferente, surgió primero "Orígenes", en Oviedo, y luego "Astures", su réplica en Gijón, porque la disquisición ontológica asturiana impone la dualidad. Ambas muestras permitieron exhibir piezas inéditas, desde la Prehistoria hasta la Romanización y de los siglos VII al XV, y reunir ingente material de enorme importancia para comprender las raíces. El público respaldó aquellas exposiciones, aunque tampoco lograron eludir la polémica por los gastos y la financiación.

El turismo alcanza ya una altura respetable en la economía regional, el 10% de su PIB. Constituye casi el único pilar para el sustento de algunos municipios rurales en debacle demográfica. Los empresarios claman por una modernización del modelo, que presenta síntomas de estancamiento en comparación con otras autonomías del Norte. Lo pedían hace una semana precisamente en LA NUEVA ESPAÑA: hay que mirar hacia la hostelería, la hotelería y las ocupaciones complementarias a su alrededor, decían, como un sector productivo de primer orden que genera riqueza, no como algo exótico y folclórico. ¿Habrá alguna percha mejor para reinventar el turismo rural y proporcionarle un nuevo impulso que la de la triple coincidencia de Covadonga?

Parece que este magno 2018 llegó de imprevisto, sin avisar, y, como los malos estudiantes, los deberes quedan para última hora. Aún este mes se debate si en la explanada debe implantarse una zona azul, para resolver las graves dificultades de acceso y garantizar la rotación de vehículos, lo que defienden el Gobierno regional y el Consistorio de Cangas de Onís, o construir un aparcamiento, lo que plantea la Iglesia. Ya no da tiempo material a preparar infraestructuras o plasmar ideas ambiciosas. En ese entorno confluyen tantas competencias, las del Principado, las del Arzobispado, las del Ayuntamiento, las del Ministerio de Medio Ambiente, las de la Confederación Hidrográfica, que unos por otros la casa sin barrer. Por los Picos y el santuario pasa cada año un millón de personas. Podrían ser muchas más.

El asunto no supone tanto una cuestión de dinero como de imaginación. Con recursos limitados pueden obtenerse resultados espectaculares. De lo que sí se trata es de romper con la desidia y el desinterés, un lastre insoportable para una comunidad desilusionada. El inmovilismo y la rutina, la gestión de la nada, atenazan a las administraciones públicas por no arriesgar, por intentar siempre lo políticamente correcto, un imposible en los tiempos de la irresponsabilidad en los que cualquier decisión suscita críticas, y éstas adquieren eco fulminante. La triple celebración de Covadonga, y la incapacidad para usarla como revulsivo turístico o simple elemento con el que recobrar autoestima, revela en el fondo una carencia de liderazgo y de criterio que Asturias no se puede permitir.