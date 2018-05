Un aeropuerto potente para la nueva Asturias

Si las carreteras fueron la obsesión asturiana desde Jovellanos para romper el aislamiento que imponían las montañas, el aeropuerto tiene que empezar a serlo los próximos años para no descolgarse de la globalidad. Las instalaciones, que cumplen medio siglo, son la puerta fundamental para que Asturias salga al mundo y para que el mundo entre en Asturias. Vivimos la generación de la rapidez. Los jóvenes de hoy son viajeros, la distancia no les impone límites. El abaratamiento de las conexiones borra las fronteras, con billetes internacionales más baratos que trenes o autobuses domésticos. Excepto en el Principado. Vuelos que cuestan un ojo de la cara y escasez de rutas internacionales lastran nuestro despegue.

Ortega y Gasset escribió pasajes maravillosos de sus descensos hacia Asturias en tren por la rampa de Pajares, cambiando la austera meseta castellana por el verdor entre nieblas de los valles de Lena. Los viajeros románticos de antaño llegarían hoy en avión y probablemente contarían de mano menos maravillas del descubrimiento. Volar a la región exige un esfuerzo en tiempo y dinero que deja temblando la cartera y la paciencia. O hay que pagar un solo pasaje a coste de vacaciones con todo incluido en el Caribe, o hay que perder un día en el desplazamiento, por malos horarios o conexiones ineficientes.

El aeropuerto está de cumpleaños. Empezó siendo popularmente conocido como Ranón, por ser ésta la última localidad en el antiguo camino hacia el recinto y la más poblada. Las instalaciones en realidad están en terrenos de Santiago del Monte. Su apertura supuso enlazar Asturias con la modernidad. El primer vuelo comercial fue el 17 de junio de 1968, desde Madrid. Era de noche y cuando los pasajeros oyeron por el altavoz "a la izquierda, Oviedo", todos corrieron hacia las ventanillas de un lado, lo que provocó una severa reprimenda del piloto para que no desestabilizaran la aeronave. Los billetes costaban más de mil pesetas, seis euros, una cantidad muy elevada por entonces.

Hoy, aprovechando la efeméride, conviene recalcar el fundamental valor del complejo aeroportuario para no desenganchar a la región de una época acelerada cuya esencia viene determinada por la inmediatez y la movilidad. Las empresas no esperan. Ni los ejecutivos, ni los turistas, ni los estudiantes, ni los compradores. Hay que ubicarse rápido en cualquier parte, facilitar las llegadas y también las salidas. Los monopolios y la corta oferta internacional no facilitan la tarea. Son plomo en las alas para relanzar la economía y un obstáculo severo para mantener el cordón umbilical o recuperar en algún momento a esa generación entera de jóvenes talentos abocada a la emigración.

Asturias ha mejorado estos años, pero no todo lo que debería y podría con la infraestructura aeroportuaria con la que cuenta. La deficiente conexión aérea es la queja que con mayor frecuencia repiten los participantes en los múltiples eventos profesionales que se organizan en la región, ahora que el turismo de congresos comienza a ser una industria próspera. Y el caso es que la región queda cerca por aire de los núcleos principales: a una hora de Madrid, a hora y media de Barcelona, a una hora y 45 minutos de Londres, a otra hora y 50 minutos de París y a dos horas de Múnich. Siempre, claro, que se eviten los rodeos o haya que hacer saltos intermedios, con el consiguiente retraso, para llegar en tiempo y forma a la meta.

El Principado carece de política aérea. Hasta hace bien poco, ni sabía qué podía esperar del aeropuerto, ni tenía interés en estimular o colaborar en su gestión y mejora. Para la antología quedan algunos disparates como el de aquel consejero que estalló con un "ya están aquí los de los dichosos aviones" ante el clamor contra la carestía de los embarques o la razón esgrimida por otro para echar el freno a su impulso: "El que pasa el fin de semana en Londres no va a Taramundi". A muchas personas les sorprende que los despegues y aterrizajes de Asturias ocupen sólo un panel informativo, muy poco para un área metropolitana de un millón de habitantes. Socialmente, no cabe dar la espalda a esta batalla. Resulta curioso que la lucha por la continuidad de los vuelos a Stansted-Londres, con fecha de caducidad para octubre, la lidera un grupo de profesionales residentes en el Reino Unido, mientras sus compatriotas de aquí los ignoran. Stansted es la principal base "low cost" de Europa, con líneas a los cinco continentes.

Asturias lo tiene todo para triunfar. Miles de visitantes reniegan de elecciones masificadas como Madrid, Barcelona y las costas, y buscan ciudades pequeñas, cómodas y confortables, con elevada calidad de vida. Como las nuestras. Pero hay que darse a conocer, venderse bien y facilitar el acceso, colocar la alfombra. El Principado tiene que dejar de pensar en pequeño, planear a qué aspira por el interés general y diseñar una estrategia de desarrollo a largo plazo para conseguirlo. Y en esa estrategia, el aeropuerto adquiere un protagonismo primordial para situar la comunidad en el mapa. Sin unas conexiones aéreas potentes y baratas, una nueva Asturias, pujante, competitiva y conectada, resultará inalcanzable. Una quimera.