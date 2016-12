Cangues Puede rechaza asistir hoy a la Gala local del Deporte

Cangues Puede no acudirá hoy a la Gala del Deporte que se celebra a las 20.00 horas en el Aula del Reino de Cangas de Onís por haber dado el Patronato el premio de Reconocimiento a la Promoción y Valores al Deporte a la Fundación EDP. "Consideramos que las eléctricas son las culpables de la pobreza energética que padece el país", explicaron desde el grupo municipal, que felicitó a los galardonados, informa C. C.