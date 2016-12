"La ayuda al IBI en la zona rural se aplica de forma irregular", indica el PSOE riosellano

El PSOE de Ribadesella asegura que la bonificación del treinta por ciento en el IBI para las fincas no construidas de la zona rural que Foro Asturias sacó adelante en el concejo "si bien no es ilegal, sí se está aplicando de forma irregular", explicó el concejal Secundino Díaz Cayuela. El edil apuntó que el equipo de gobierno local, de Foro Asturias, se basó en un artículo de la ley de Haciendas Locales en el que la bonificación se contempla como una forma de protección de las fincas, "para que no se edifiquen".

El socialista aseguró que la intención real de la medida es "paliar la subida que tuvieron las fincas que en 2007 o 2008 pasaron de ser rústicas a urbanas y empezaron a contribuir", pero no la de protegerlas de la edificación. "Foro y Pueblu -grupo de la oposición que rechazó la supresión de la bonificación y este año aprobó junto al equipo de gobierno una rebaja del IBI del 3 por ciento- saben que no es eficaz. Por 2,5 euros al mes no creo que nadie deje de edificar o de vender la finca para construir", expuso Díaz.

Los socialistas proponían que, con la eliminación de esta medida para las parcelas no construidas de la zona rural, la bajada del IBI para todos los contribuyentes pudiera ser del 4,6 y no del 3 por ciento. Lo presentaron como alegación a las ordenanzas fiscales, pero no se aprobó porque contó únicamente con los votos de sus dos concejales.