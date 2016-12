Marián García señala al PSOE como "responsable único" del "caso Kaype"

La alcaldesa en funciones de Llanes, Marián García, calificó ayer de "insulto de mal gusto" y "desproporcionado" el calificativo de "rata política" que le dedicó el jueves el portavoz socialista, José Manuel Herrero. La edil, de Foro señaló que las descalificaciones vertidas por Herrero puede deberse a dos motivos: "la falta de argumentos objetivos" o "el nerviosismo".

En su opinión, Herrero carece de argumentos para "desmontar" el auto judicial que ordena demoler ya la ampliación ilegal del hotel Kaype, en la playa de Barru, y su "nerviosismo" quizá esta justificado por haber tenido que declarar esta semana, "acusado de adjudicar más de 250 contratos a una empresa sin informes técnicos ni jurídicos que avalasen su decisión". García resaltó que Herrero, anterior concejal de Urbanismo de Llanes, no recurrió la sentencia de anulación de la licencia de obras para ampliar el Kaype, concedida por los socialistas, al considerar entonces "que aquella sentencia les daba la razón". Según la edil de Foro, "eso sí que es grave, porque al no recurrirla se ha dado pie a que, por ejemplo, la promotora pueda solicitar indemnización en un futuro". García acusó a los socialistas, "al no recurrir", de haber "allanado el camino para que la promotora pueda reclamar al Consistorio" daños y perjuicios (ya ha anunciado que pedirá 15,6 millones).

"El equipo socialista del que usted era concejal de Urbanismo podría haber parado la obra cuando se lo ordenó el Gobierno del Principado y deshacer el camino andado, y ahora no nos veríamos en estos lodos que solo ustedes con su falta de responsabilidad han formado", añadió García, que acusó al PSOE de haber llevado "a los llaniscos y al Ayuntamiento a un destino malo para todos". "Son ustedes los únicos responsables", añadió.

En referencia al expediente de legalización parcial de la ampliación del Kaype, indicó que la propiedad lo envió directamente al Juzgado y el Ayuntamiento inició un expediente de legalización, que aun sigue en curso y sobre el que el equipo de Gobierno aún no se ha pronunciado.