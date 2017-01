"Cayón" presenta su primer disco de estudio

Los fans del grupo de rock "Cayón" están de enhorabuena. La banda piloñesa publica hoy físicamente -aunque lleva días disponible internet- su primer trabajo de estudio "Old Mountain Shadows" (en castellano "Las viejas sombras de la montaña"), que presentarán en directo el sábado, a partir de las diez de la noche, en La Traviesa de Infiesto.

El disco se grabó en otoño en Ovni Estudios de Llanera y cuenta con seis temas propios: Smashing, Alone, Savage blow, The Oddisay of Triton, Coprinus y Mona Lisa. Esta última composición cuenta con un videoclip grabado en el local de ensayo que "Cayón" tiene de Biedes (Piloña) por Gonzalo Iglesias con la colaboración de Román Joglar.

La agrupación de rock piloñesa, que cuenta con influencias del stoner y el punk, comenzó su andadura a comienzos del verano de 2015 cuando cuatro amigos de Infiesto empezaron a dar forma a las composiciones del cantante del grupo, Nacho Menéndez. El primero en unirse fue Julián Iglesias (guitarra y coros), y le siguieron Miguel Aladro (bajo y coros) y el batería Pablo Juesas. En este corto espacio de tiempo han logrado subirse a escenarios como el que la asociación músico-cultural Bocanegra tiene en Valles, por donde han pasado grupos internacionales de la talla de "The Deaf" o el bluesman "Mr. Sipp". Su presencia también ha sido requerida en festivales como el de surf de Rodiles o las presentaciones de "Maizu Rock" y "Vidiago Rock".

La banda "Cayón", que toma su nombre de un conocido monte piloñés y tiene como icono del grupo a un ciervo, ya cuenta con una maqueta en el mercado desde febrero de 2016: "Banana Puree", con cinco temas diferentes a los que se podrán escuchar en el trabajo "Old Mountain Shadows". Hay una excepción: se repite la de Coprinus. "Fue la primera que compuso el cantante, le teníamos un cariño especial y decidimos grabarla bien y con calidad en estudio" cuentan los músicos, que pondrán a la venta 150 ejemplares del nuevo disco a un precio de seis euros la unidad.