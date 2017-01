Con mercado a la antigua usanza

En la cabalgata de Cangas de Onís no faltó ayer detalle: los Reyes recorrieron las principales calles desde el colegio hasta la iglesia acompañados por sus pajes a caballo, por la banda de gaitas local, la banda infantil de la Unión Musical Principado y una batucada con fuegos. Asociaciones y vecinos colaboraron para instalar frente al templo un mercado real en el que había desde una antigua panadería hasta una verdulería , un puesto de textiles tradicionales y hasta pastores con ovejas reales. Allí cantó el coro de la Escuela municipal de Música y se narró un cuento, informa C. C.