La Consejería inicia los trámites para que el parque de Ponga sea Reserva de la Biosfera

La declaración del parque natural de Ponga como Reserva de la Biosfera cada vez está más cerca, después de que la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales enviara a finales de diciembre una petición al Ministerio de Agricultura para que tramite la solicitud ante la Unesco, que es el órgano competente para dar luz verde a la distinción.

El de Ponga es el único parque natural de Asturias que carece de este sello de calidad que, entre otros beneficios, podría generar un aumento en el número de visitantes atraídos por el paisaje y la naturaleza.

Sin embargo, la figura de reserva de la biosfera no convence a todos los ponguetos. La parroquia rural de Sobrefoz presentó alegaciones contra el nombramiento "porque no aporta beneficios económicos directos, no se ha informado lo suficiente y podría acarrear restricciones para los vecinos", según explicó el presidente, Amador Sánchez. Asegura que los vecinos rechazaron unánimemente la declaración de Reserva de la Biosfera en una reunión el 2 de octubre. "Estamos indignados porque quieren quitar legitimidad al concejo. Nos mandaron una carta sin avisar siquiera de que teníamos diez días de trámite de audiencia y a la que contestamos el día 3. Sólo queremos hacer valer nuestros derechos".

Un tercio de la superficie del Principado cuenta con alguna figura de protección. La comunidad dispone de seis Reservas de la Biosfera: los Picos de Europa, Oscos-Eo, Somiedo, Redes, Fuentes del Narcea-Ibias-Degaña y Las Ubiñas-La Mesa.

El Parque Natural de Ponga fue creado en 2003, dispone de una superficie de 20.598 hectáreas y cuenta con 655 habitantes. Su declaración como Reserva de la Biosfera sería la séptima en Asturias y la cuadragésima novena en España. El Ejecutivo autonómico defiende que el enclave reúne todas las condiciones para obtener este sello de calidad con beneficios turísticos.