Llanes, Nueva y Posada tendrán seis cámaras en la calle para prevenir robos

Seis cámaras de seguridad para atajar la sangría de robos que ha tenido lugar en Llanes, con Posada como el objetivo principal de los cacos, con siete robos en las últimas semanas. El Ayuntamiento colocará dos de estas cámaras en la capital del concejo, dos en Posada y otras dos en Nueva. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa local Electrónica Chemo S.L. por valor de 5.980 euros, IVA incluido. En la jornada de ayer dieron comienzo los trabajos previos a su instalación. Está previsto que las seis cámaras que en un principio se dijo que iban a estar instaladas para finales de año entren en funcionamiento la semana que viene. Las imágenes podrán verse a tiempo real en las dependencias de la Policía Local de Llanes.

Mientras, en Posada, los vecinos y comerciantes siguen con atención los pasos que se están dando para atajar la oleada de robos. La idea de hacer patrullas de serenos, tal y como se ha planteado desde el Ayuntamiento de Llanes, no desagrada a algunos de los vecinos. "Estamos como la persona que juega a la lotería y espera que le toque el gordo pero al revés, pues lo que estamos esperando es que nos entren a robar en los negocios. Cruzamos los dedos para que no vuelva a ocurrir nada a ningún otro local", aseguró el exciclista profesional Antonio Sobrino, quien regenta una tienda de deportes en la travesía de Posada. Dice que debido a los últimos acontecimientos se ha instalado un estado de "desánimo total" en la localidad. "Nos vemos impotentes. Los cacos están actuando rápido y bien y hay gente que se ya se está planteando poner puertas blindadas en su domicilio. Es una situación preocupante", dijo. Sobrino no ve con malos ojos la posibilidad de que una patrulla ciudadana haga las veces de serenos. "No sería una mala solución, pero debería enfocarse bien", dijo.

El Alcalde de barrio, José Luis Villaverde, asegura no saber nada de la idea planteada por el regidor llanisco, Enrique Riestra, de organizar patrullas ciudadanas de vigilancia. "A mí no me han comunicado nada. Me parecería mejor que se aumentase la plantilla de la Policía Local para cubrir las bajas existentes", dijo Villaverde, quien pide al Alcalde de Llanes que organice concejo público en Posada para explicar las medidas que se van a tomar. "En Posada hay seguridad, pero no la suficiente", dijo.

Javier Fernández, de Comercial Arduengo, uno de los negocios asaltados, dice que "la gente tiene miedo". Cree que colocar de cámaras de seguridad puede ayudar. "Lo de las patrullas de serenos no lo veo. Los ladrones son gente preparada y no sabemos hasta donde pueden llegar. Además, tienen una salida rápida al estar cerca la autovía. Creo que la Policía Local y la Guardia Civil están actuando bien. Yo no tengo quejas de su trabajo. El problema, quizás, viene de arriba por la falta de efectivos", señaló.

Samuel Soto, dueño de una tienda de electrodomésticos en la travesía de Posada, sostiene que la "preocupación" está instalada en el sentir de los vecinos. "La gente está cabreada. Quizás la solución pasa aumentar las patrullas de vigilancia. La idea de los serenos creo que puede ser más efectiva que la de las cámaras", indicó.