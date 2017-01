Llanes rescata y libera a una corza moribunda

"Corriendo y muy contenta". Así describía el veterinario Luis Bernardo el momento de la liberación de la corza rescatada moribunda el pasado domingo en Mieres por los miembros de la ONG llanisca "Mundo Vivo", junto a integrantes del colectivo Anadel. El animal volvió a su hábitat a primera hora de la mañana. La corza llevaba agonizando ocho días en un canal de Mieres ante la pasividad de las autoridades, y fueron los vecinos los que denunciaron la situación.

"Lo primero que hicimos fue decirles que avisasen al 112. Nos dijeron que habían llamado también al Seprona y a Medio Ambiente", explicó Bernardo. El animal fue sacado del canal, tras ser sedado, y trasladado a Llanes, donde fue curado.

El acto de buena voluntad de Bernardo le ha valido una reprimenda por parte de las autoridades. "Me han llamado por la mañana de la consejería para echarme una bronca. Tan solo hice un acto de humanidad. Dijeron que ellos habían intentado sacar el animal el jueves y que había un protocolo de actuación para el martes. No me llevé a la corza para lucrarme, lo hice para salvarle la vida", señaló Bernardo.