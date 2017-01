Teleña, entre gaitas y bicicletas

Cursa 4º de la ESO en el Instituto de Educación Secundaria "Rey Pelayo", forma parte de la Banda de Gaitas "Ciudad de Cangas de Onís" y pertenece al Club Cangas de Onís Ciclismo. Alfredo Teleña Corbeto, 16 años, natural de Corao (Cangas de Onís), compatibiliza de la mejor manera estudios y aficiones. De momento, cumple en su faceta académica y brilla en las competiciones ciclistas, tanto en la especialidad de ciclocross como en la de mountain bike, siguiendo, en este campo, los pasos marcados por su mentor, José Luis Blanco Teleña. "Es complicado compatibilizarlo, pero siempre se puede con todo. Cuando tengo carreras voy a las carreras; ahora bien, cuando tengo descanso, como este mes, voy a ensayar. Y los estudios es una cosa diaria", asevera.

Empezó a tocar la gaita allá por el año 2009 -cursaba cuarto de Primaria- en la Escuela Municipal de Música de Cangas de Onís. Quienes le conocen a fondo aseguran que "es muy bueno musicalmente", siendo uno de los alumnos de la citada escuela que más despuntó a lo largo de los últimos ejercicios. "Es un chaval muy comprometido con lo que hace. Sólo tiene esas dos aficiones (gaita y bici), pero se prepara a conciencia cada vez que hay alguna actuación importante. Y los estudios los lleva muy bien", comenta el director de la Banda de Gaitas "Ciudad de Cangas de Onís", Jesús Miguel Gómez Pellico, formación en la que Alfredo lleva alrededor de un lustro.

"Dame caña"

"Trabajador y sacrificado". Así lo define José Luis Blanco Teleña, campeón de España Master-30 de ciclocross (2015). Esta temporada Alfredo preparó el ciclocross a conciencia ganando todas las carreras en Asturias con grandes exhibiciones. Corrió, además, todas las pruebas de Copa España de la citada especialidad, siendo su mejor resultado un cuarto puesto, acabando las restantes entre los ocho primeros. "Lleva los entrenos que le planifico a rajatabla y cada día que no tenía clase (por huelga o fiestas) siempre me llamaba para poder entrenar conmigo y así, como dice él, para que le de caña", comenta el experimentado monitor y alma mater de la Escuela de BTT del Cangas de Onís Ciclismo.

Después del Campeonato de España de Ciclocross, celebrado hace escasas fechas en Valencia, donde Alfredo se clasificó en octavo lugar, algo lejos de sus expectativas, el deportista de Corao ya tiene la mente depositada en la ansiada campaña de mountain bike, la especialidad ciclista que más de llena. "Mi gran objetivo es tratar de sacar medalla en un Campeonato de España de BTT. También volver a quedar campeón de Asturias e intentar hacer top-5 en todas las pruebas puntuables para la Copa de España. Por cierto, al ciclocross también le estoy cogiendo gustillo", señala Teleña Corbeto, quien se inició en la Escuela de Ciclismo de José Luis Blanco con 6 años.

Pero, mientras aguarda el arranque de la nueva campaña de BTT, el próximo mes de febrero, toca recuperarse e ir bajando un poco el nivel de los entrenamientos -una o dos sesiones por semana- para volver a subir en picos de exigencia en el momento cumbre de la temporada. Por lo que, entre tanto, dispone de tiempo suficiente para dedicarle a su otra gran pasión: la gaita. Y sin dejar estancados los estudios: "Desde que repetí 1º de la ESO, no he vuelto a suspender ninguna asignatura más, pues me puse las pilas, tanto en los estudios como en ciclismo", sentencia el joven.