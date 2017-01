Las tecnologías, al alcance de todos

Haber sido joven mucho antes de que irrumpieran las nuevas tecnologías ya no es una excusa para no saber manejarlas. Al menos no en la comarca del Oriente, donde son muchas los telecentros y entidades que programan talleres para desenvolverse con herramientas de informática básica. Es el caso del telecentro de Ribadesella, ubicado en la planta baja de la Casa de Cultura y en el que hace quince días comenzó la nueva programación.

Abordan cuestiones como el manejo del sistema operativo Windows 10, de programas de edición de textos o la Administración Electrónica, cada día más presente. Aprender a usar una tablet o conocer mejor la seguridad en las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) también es posible en estos talleres. Los interesados pueden llamar al 985860667, dirigirse al correo cdtl@ayto-ribadesella.es o pasarse por el telecentro.

Por otra parte, la asamblea de Cruz Roja en Ribadesella ha programado, para los días 21 y 23 de febrero (en horario de 10.30 a 12.30 horas) un taller de manejo de teléfonos móviles dirigido a personas mayores de 55 años. Los interesados pueden pasar por la asamblea, situada en la calle Coronell Bravo, llamar al teléfono 985860636 o escribir al correo ribadesella@cruzroja.es. En Colunga y Lastres, por su parte, hoy estrenan los talleres de este primer trimestre del año. En el primer telecentro habrá "Iniciación a Internet", "Compras Seguras en la Red", "Diseños con CANVA" y "Excel 2010 avanzado", todos los martes y jueves de 10.00 a 11.30 horas. En Lastres se impartirán los talleres "Iniciación a Internet", "Registro sistema cl@ve" y "Seguridad TIC y menores". Impartidos los martes y jueves de 19.00 a 20.00 horas, la programación también incluye el "Escaneo, clasificación y retoque de fotografías del alumnado del colegio público Matemático Pedrayes desde el año 1952". Los usuarios de este telecentro continúan, además, con el blog viviendoencolunga.blogspot.com. Para más información, los interesados pueden llamar a los teléfonos 985 85 22 51 y 984 11 89 09 o dirigirse al correo cdtlcolunga@lacomarcadelasidra.com.