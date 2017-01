Dalmau muestra sus mejores fotografías en las Jornadas de la Montaña de Parres

REPRODUCCIÓN DE C. CORTE

Dalmau, con el presidente de Picu Pienzu, Alberto González, en Arriondas. REPRODUCCIÓN DE C. CORTE

La paciencia es fundamental para conseguir una buena fotografía de naturaleza. Lo dice el valenciano Juan Martínez Dalmau, que ayer participó en las II Jornadas de la Montaña que el grupo Picu Pienzu organiza en Arriondas con la proyección "La montaña íntima".

Dalmau, que en un par de ocasiones resultó finalista en el "Memorial María Luisa" de Piloña, explicó a través de un vídeo al numeroso público asistente cómo se las apañó para capturar con su objetivo a especies como el urogallo, para lo que tuvo que pasar una noche al raso sobre la nieve en el Valle de Arán (Lérida). Las diapositivas de la Cordillera Cantábrica y más concretamente del entorno de los Picos de Europa cobraron protagonismo en la muestra, que contó con unas cuatrocientas imágenes tomadas en los últimos ocho años. El objetivo del coloquio no era otro que el de "tratar de reflejar las diferentes formas que existen de entender la montaña, todas ellas igual de válidas y respetables: haciendo carreras, alpinismo, paseos...", señaló este apasionado de la fotografía de fauna y paisaje. "Antes estaba obsesionado con plasmar en imágenes las emociones que transmite el bosque pero ahora me he dado cuenta de que se puede encontrar la belleza en cualquier rincón, hasta en una sebe", apuntó el ponente, que en la actualidad trabaja en una clínica en Cangas como responsable de las áreas de Cirugía Oral e Implantología, periodoncia y estética buco-facial.

Las jornadas de montañismo -que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Parres- continúan hoy con la ponencia del guía de montaña y bicampeón europeo de barranquismo Jorge Nuñez, a las 20.30 horas, en la Casa de Cultura de Arriondas. La entrada es libre.