"No se ve nada, es vergonzoso", lamentan los lastrinos sobre el alumbrado público

Sandra Menéndez vive en el casco histórico de Lastres y al salir ayer de su casa para ir a su trabajo, en la calle San Antonio, tuvo que iluminarse con el teléfono móvil. "Es una aberración total", clama esta vecina, a quien no acaba de convencer la explicación municipal de que la instalación "está en pruebas" y no es definitiva, pues se pregunta "por qué lo ponen en todo el pueblo" y no en una zona más reducida.

A Julio Roza, pescador jubilado, tampoco le convencen las placas de led que la adjudicataria del alumbrado municipal está colocando en las farolas de la villa marinera, preparadas para las bombillas que sobresalían por debajo de la campana y alumbraba mucho mejor. Estas placas quedan encajadas, describen los vecinos, y la propia estructura limita el alumbrado al lugar donde está colocada la farola.

"Se ve muy bien la diferencia, porque en la zona de los puentes todavía no las cambiaron", expuso Roza, antes de resaltar que "no se ve absolutamente nada. Antes en El Penayu de arriba se veía todo y ahora sólo donde está la farola". El vecino también se pregunta "por qué, si están en pruebas, no lo pusieron en uno o dos sitios, nada más" y teme que el pueblo vuelva "a los sesenta. Cuando bajábamos para el muelle a oscuras". A su juicio, es una contradicción que se esté "presumiendo de pueblu más guapo" en estas circunstancias.

Lo que más echan de menos tanto vecinos como pescadores es la estampa que se veía desde la mar con la cuesta del muelle iluminada, algo en lo que pronto reparó Bernardino Llera Victorero, conocido como "Carriles". "Desde la mar no se ve el pueblo como se veía", añadió, antes de describir que ahora las farolas "alumbran a pique nada más, por los lados no se ve nada".

También Miguel Ángel Villar Santos, pescador jubilado, añora la imagen de la cuesta del muelle desde la mar. "Era lo más guapo y ahora no se ve", explica este vecino, residente en la calle Matemático Pedrayes, donde también la iluminación es "muy pobre".

No faltan las comparaciones con la participación de Lastres esta Navidad en el concurso "Luce tu pueblo", en el que quedó finalista junto al ganador, Rubielos de Mora. El premio era precisamente una espectacular iluminación a cargo de una conocida empresa de bombones y Andrés Gallego Llera asegura que está "esperando a la próxima Navidad, "a ver si nos iluminan las calles". En su opinión, lo que pasa en Lastres con el alumbrado público "es vergonzoso" y un problema de adaptación entre la farola y el dispositivo que alumbra.

La asociación de vecinos de Lastres y Luces convocará una concentración con velas y candiles la próxima semana, y un apagón, si los lastrinos no reciben "explicaciones claras" sobre las "soluciones" que se tomarán para resolver una cuestión que causa preocupación y disgusto entre la población.