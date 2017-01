Llanes da ocho días a la propiedad para que inicie el derribo de la ampliación del Kaype

Ocho días tiene la propiedad del hotel Kaype para iniciar las obras de derribo de la ampliación ilegal del establecimiento. El alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas, firmó en la mañana de ayer la resolución por la que se ordena iniciar las tareas de demolición de todo lo construido al amparo de dos licencias municipales declaradas ilegales por los tribunales de justicia.

El regidor reproduce textualmente en su escrito varios párrafos del último auto de la jueza Pilar Martínez Ceyanes y ordena comenzar las obras de demolición por el edificio de nueva construcción, para a continuación continuar con la ampliación del edificio preexistente. Asimismo, solicita a los servicios técnicos municipales que emitan un informe justificativo del comienzo de los trabajos de demolición en ese mismo plazo de ocho días, para su remisión al Juzgado.

El Alcalde insta a la propiedad, Carrera y Pérez S. L., a afrontar la ejecución forzosa de las obras en el plazo de ocho días, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo así, el Ayuntamiento asumirá de forma subsidiaria la demolición, "con independencia de las multas y responsabilidad en las que se hubiera podido incurrir en caso de desobediencia. La propiedad, no obstante, ha señalado desde el primer momento su intención de acatar las resoluciones judiciales, incluido el derribo. De hecho, Carrera y Pérez S. L. presentó ya en junio de 2016 el proyecto de demolición, que si no se ha comenzado a ejecutar aún fue debido a los sucesivos recursos y escritos presentados a la jueza. El proyecto de demolición presentado por la propiedad estima el coste de estos trabajos en 1,1 millones.

El Ayuntamiento de Llanes ya ha solicitado peritajes alternativos, al considerar que la demolición puede ejecutarse por mucho menos dinero. Las autoridades tratan así de escudarse frente a las futuras reclamaciones patrimoniales, ya anunciadas por la propiedad.

Carrera y Pérez S. L. ha anunciado que solicitará por la vía civil 15,6 millones de euros al Ayuntamiento en concepto de daños y perjuicios, dado que ejecutó las obras con licencias municipales concedidas por el anterior Gobierno local, del PSOE.