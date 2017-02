Urbanismo bloquea la regeneración del entorno de los bufones de Pría desde hace cuatro meses

La Consejería de Urbanismo bloquea desde hace cuatro meses la regeneración del entorno de los bufones de Llames de Pría, ordenada por ese mismo organismo en el año 2009. Según desveló ayer el concejal de Playas y Medio Rural, Javier Ardines, el Ayuntamiento de Llanes solicitó el día 22 del pasado mes de septiembre condiciones y permiso para cumplir una resolución de Urbanismo, emitida siete años antes, el 6 de agosto de 2009, por la que ordenó eliminar el aparcamiento ilegal construido en el campo de bufones por el Ayuntamiento, durante la anterior etapa socialista. La única contestación que ha recibido en todo este tipo el equipo de gobierno llanisco es un acuse de recibo en el que se indica que de no ser contestada la petición en seis meses se considerará rechazada.

El cuatripartito teme que se cumpla ese plazo de seis meses (será en el mes de marzo) y que se dé la paradoja de que Urbanismo ordene por un lado eliminar un parking ilegal y por otro deniegue el permiso para hacerlo. "Primero tuvimos contactos telefónicos con la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias), pero en vista de que no recibíamos respuesta decidimos enviar una solicitud formal para que se nos trasladen las condiciones que debemos cumplir para eliminar el aparcamiento, retirar la zahorra y restaurar aquella superficie", señaló Javier Ardines.

El concejal llanisco negó tajantemente que el Gobierno local no se haya ocupado de los bufones: "simplemente no tenemos autorización para regenerar el entorno. Y sin permiso de la CUOTA no podemos hacer nada", señaló Ardines. Añadió que la intención del cuatripartito es, primero, regenerar la zona, y segundo, plantear a Urbanismo y a la CUOTA, que son los organismos con competencias en la zona, la posibilidad de acometer un proyecto para evitar que continúe la destrucción de la capa vegetal en el entorno de los bufones. "No sé si con pasarelas de madera, como en Cabo de Peñas o la playa de Vega, o con sendas de piedra natural, porque son cuestiones que se me escapan, tanto por cuestiones ambientales como económicas. Pero algo tenemos que hacer para evitar que los bufones acaben muriendo de éxito", añadió.

El edil llanisco admitió que siguen entrando algunos vehículos hasta el campo de bufones, pese a la señal de prohibido el paso existente. "Ayer mismo (por el domingo) la Guardia Civil realizó varias denuncias. Pero ya no ocurre como antes, que entraban todo terrenos hasta el borde del acantilado", añadió.

Sobre aparcamiento disuasorios para evitar la masificación de la zona, señaló que habrá uno en Garaña, con unas 40 plazas, y el de La Rotella, en Llames, con unas 100 plazas. Este último, dado que la CUOTA aún no ha dado permiso para que sea permanente, será provisional.