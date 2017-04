Los asturcones ganan al rebujito en Infiesto

Ni el rebujito, ni los trajes de faralaes. Lo que hizo que el cubano Lázaro Pérez se plantara ayer en la Feria de Abril de Piloña fueron los caballos autóctonos de Asturias: los asturcones. La Asociación de Criadores de Ponis (Acpra) estrenó en el certamen un concurso morfológico y Pérez no quiso desaprovechar la oportunidad de conocer en vivo a estos animales milenarios.



"No me esperaba que fueran tan chiquitos y con las extremidades tan finas, pero son preciosos", dijo el cubano, que desde hace unos meses reside en Cangas del Narcea. "Veo bien que se hagan estas iniciativas porque permiten promocionar y conservar la raza. En Cuba se montan y doman de otra manera, con montura tejana y se hacen rodeos americanos", aseguró. Con él fue su compañera, natural de Sevilla, donde se celebra la famosa Feria de Abril estos días a la que han imitado en Infiesto.



De Sevilla a Piloña



Pero a buen seguro que en la capital andaluza no pueden copiar el concurso de asturcones. La sevillana, que se sorprendió de que en Asturias hagan ferias como la de su tierra, también acudió a Infiesto atraída por los caballos. En cuanto me enteré de que había este concurso no dudé en coger el coche y plantarme aquí para conocerlos. No me esperaba que fueran tan finos



En cuanto entraron a la carpa en la que descansaba ayer el medio centenar de ejemplares que participaron en el concurso, la pareja de amigos sintió un flechazo casi inmediato por "Llenda del Corru". "Es preciosa, nos gustaría poder llevárnosla a casa", apuntaron. Pero su dueño, Miguel Ángel Fernández, no estaba muy por la labor de deshacerse del poni, que se coronó como campeona de su sección. Por su parte, el macho "Balmonte" y la hembra "Llenda IV del Corru", propiedad ambos de Manuel Mon, vecino de Cangas del Narcea, fueron los campeones absolutos del concurso piloñés.



El presidente de la Acpra, Germán Concheso, destacó el buen nivel del concurso y abogó por darle continuidad en el futuro "porque la sintonía con el Ayuntamiento de Piloña es muy buena", valoró. "Es significativo que se celebre en el recinto de la Piscifactoría, el mismo lugar en el que hace más de tres décadas se trajeron asturcones del Sueve para tratar de recuperar la raza, en peligro de extinción y que hoy mantiene unas líneas muy depuradas", afirmó el presidente de la Acpra.



En la misma línea se expresó el concejal de Medio Rural piloñés, José Antonio Cuevas, que puso en valor al caballo autóctono y abogó por "mantener y mejorar" la raza "que se ha convertido en todo un emblema del concejo".