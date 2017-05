Difícil pelea en Cabranes por la igualdad

En Cabranes, al arroz con leche le incorporan este año un nuevo ingrediente: la igualdad. El festival del típico postre asturiano, que se celebrará el domingo día 14 en Santa Eulalia, tendrá xanina y xanín. El gobierno local ha creado por primera vez en treinta y ocho años de historia de la fiesta la versión masculina de la famosa figura mitológica. ¿La razón? "Por un imperativo legal", responde el alcalde Gerardo Fabián, que se propone "conjugar la igualdad con la tradición". Sin embargo, la decisión de alterar la receta de siempre de uno de los festivales más dulces de Asturias no ha sentado del todo bien en el concejo. Hay vecinos, como reconoce el propio regidor, que rechazan que un niño lleve el título de xanín. "Aunque la mayoría lo ve bien, hay opiniones contrarias. Son personas reacias a los cambios y que desconocen la ley", asegura Fabián. La lucha por la igualdad tuvo en ese mismo concejo un episodio reciente: la ciclista sierense Rocío Gamonal fue abucheada tras subir al podio entre dos hombres tras una prueba.



Los organizadores del Festival del Arroz con Leche sustentan su decisión en el artículo 14 de la Constitución española sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, y en la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. "La figura del xanín ya está instaurada en otros municipios vecinos, como Villaviciosa, Piloña, Onís y Tineo, y en Cabranes estamos comprometidos con la igualdad", defiende el Alcalde. El viernes día 12 será la elección del primer xanín de la historia del municipio, que acompañará en el escenario a la xanina, pero no a la xana ni a las damas de honor. Estos dos últimos títulos están todavía en el aire. "Uno de los problemas que tenemos es que, con la población que hay en Cabranes, no es fácil encontrar a chicas jóvenes. Por eso, esta semana decidiremos qué hacer, aunque lo más probable es que nombremos a un rey y a una reina de fiestas adultos", adelanta Gerardo Fabián.



La oposición al xanín se produce en el mismo concejo que el domingo de Pascua abucheó a una ciclista por subir al podio de la categoría junior masculina en el marco del Open de Asturias. La sierense Rocío Gamonal Ferrera -medalla de oro en el Campeonato Mundial de ciclismo de montaña de 2005 y seis veces campeona de España en ciclocross- fue la única participante femenina y quedó segunda en una carrera "muy, muy luchada", según describe. En vez de ser aplaudida, fue increpada por la familia de un corredor. "Me sentí ofendida", contó Gamonal en las redes sociales: "Estáis criando a un mal perdedor".



"El reglamento dice que si no hay un mínimo de tres participantes, la categoría queda absorbida por su equivalente superior, que en mi caso fue la junior masculino", explica Gamonal. Y así se hizo: corrió, sudó la camiseta y entró en meta después de Alfredo Teleña, del Club de Ciclismo de Cangas de Onís. "Cuál fue mi sorpresa cuando a la hora de subirme al podio un grupo de familiares de un corredor me empieza a increpar y silbar. 'Le has quitado el puesto al chaval; tenían que darte un trofeo aparte', me decían. Discrepo: te lo he ganado en la pista, chaval", cuenta Gamonal, que prefiere olvidar la polémica, ya que fueron "cuatro los que montaron el revuelo y por desconocimiento de la normativa".