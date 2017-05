Caminar para ahorrar pastillas

Caminan para conocer el concejo y de paso evitarse cinco de las pastillas más frecuentes de la gente mayor: las que regulan el colesterol, el ácido úrico, la diabetes, el corazón y los efectos del sobrepeso. La asociación de pensionistas "Los Más Grandes" de Ribadesella organiza los miércoles rutas a pie, una actividad iniciada hace dos años y con un éxito creciente: ya parcipan 70 personas.



"Todas nuestras actividades están encaminadas a la prevención de la dependencia y a tener un envejecimiento activo", explica el presidente del colectivo, José Ramón Avín, a quien se le ocurrió la idea. "Caminando, en teoría, evita uno esas cinco pastillas", explica el representante. Han recorrido ya la Ruta de los Molinos, la de Los Caleros, la de Guadamía y al principio incluso hicieron la de Peme, pero es un recorrido duro y ya no la incluyen en un calendario que concluye en junio con una excursión hasta el área recreativa de Ardines, en la que disfrutan de un pincheo, y con una caminata fuera del concejo. Marisa Rubio es la encargada de apuntar a los participantes y Javier Tejo suele ser el jefe de una expedición que acostumbra a hacer un alto en el camino para tomar algo de merienda y cuyos integrantes están sorprendidos con la belleza de su propio concejo. "Yo mismo no conocía Palu Verde y me quedé muy sorprendido", asegura Avín. Hoy saldrán del Hogar del Pensionista a las 16.30 horas y caminarán por Sebreñu y Sardalla.