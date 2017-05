Dimite el concejal llanisco de Turismo tras admitir que ejecutó una obra sin licencia

"He cometido un error y por eso dimito". Poco antes de pronunciar estas palabras el hasta ayer concejal de Turismo del Ayuntamiento de Llanes, Manuel Amalio Martín Tornero, de Foro, entregaba su acta y se despedía de la política activa. La construcción ilegal de un habitáculo en el muro situado junto al hotel que regenta en la localidad de La Pereda, denunciado por el PSOE el pasado miércoles, le ha empujado a abandonar el Ayuntamiento. Martín Tornero había iniciado la obra sin tener los permisos correspondientes. Ya ha repuesto el muro a su estado original.



Martín Tornero anunció su decisión entregar el acta de concejal en una comparecencia en la que estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde, Marián García de la Llana, los ediles foristas Soledad Celorio y Javier Martínez y varios compañeros de partido. "En Francia, Alemania o Dinamarca un político dimite por meter un cristal en un contenedor destinado al papel", señaló Martín Tornero, quien reveló que su intención era construir junto al muro un habitáculo para la recarga de coches eléctricos y un espacio donde colocar dos máquinas de "vending". "Di por seguro que el muro era mío cuando pertenecía a la comunidad y un vecino denunció la obra. Pudo haberse puesto en contacto conmigo para decírmelo. No quise perjudicar a nadie, solo revalorizar una zona que está abandonada", destacó. Martín Tornero, que no recibía remuneración económica alguna por su labor de concejal al no estar liberado, señaló que dimite para no dañar la imagen de su partido. "No me agarro a ningún sillón. Era una cosa sencilla que se complicó", señaló.