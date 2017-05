Un juez quita al edil riosellano Jorge Núñez la gestión del albergue "Roberto Frasinelli"

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha concluido que la gestión del albergue juvenil "Roberto Frasinelli" de Ribadesella no debe estar en manos de Jorge Núñez, deportista local y además concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ribadesella con Foro Asturias. Así lo desveló ayer el Gobierno del Principado, que adjudicó el albergue, de su propiedad, en una resolución publicada en el boletín autonómico (BOPA), por la que dispone el cumplimiento de la sentencia. Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con Núñez.



La medida llega después de que el aspirante que quedó en segundo puesto en la licitación pública, la empresa Rbdscamp Ribadesella S. L., denunciase al adjudicatario por no haber invertido en el albergue la cantidad que reflejaba su oferta.



Fuentes regionales explicaron esta circunstancia: "el concesionario no ha sido capaz de demostrar su solvencia técnica, acreditada mediante una declaración responsable", un requisito "indispensable para acceder a la contratación".



Por este motivo, el juez ha ordenado que se vuelva a reunir la mesa de contratación, excluyendo a Núñez de la misma y adjudicando la gestión "a la mejor oferta". La del denunciante fue la segunda mejor valorada por la mesa, "por lo que se sobreentiende que será propuesto como nuevo adjudicatario". Añaden las mismas fuentes que el proceso administrativo seguido por la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud -de la que depende la gestión del albergue- en todo caso ha sido "correcto".



Contra la resolución autonómica no procede la interposición de ningún recurso administrativo o judicial, sin perjuicio del derecho que asiste a las partes procesales y las personas afectadas por el fallo a dirigirse ante el órgano jurisdiccional "si considera que no queda debidamente cumplida la decisión de la sentencia con esta resolución". El departamento regional y el deportista riosellano firmaron el contrato en el mes de mayo de 2015 y la sentencia es de febrero de este año.