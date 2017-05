La jueza archiva la denuncia del PSOE contra el edil llanisco Javier Ardines

El concejal de Medio Rural de Llanes, Javier Ardines (IU), no delinquió al ordenar el acondicionamiento de la finca de La Rotella, en Llames, como zona de estacionamiento de los bufones de Pría. Así lo ha determinado la jueza de Llanes, Lucía González Azpiazu, que ha ordenado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta tras denunciar al edil el PSOE por un presunto delito contra la ordenación del territorio. La jueza también ha exculpado a un técnico municipal, acusado de prevaricación urbanística. El auto puede ser recurrido antes de tres días.



La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Llanes ha atendido la petición del ministerio fiscal para archivar la causa, al no haber advertido indicios de delito en las actuaciones de Javier Ardines y el técnico acusado.



Ardines había ordenado acondicionar La Rotella para habilitar allí el aparcamiento disuasorio de los bufones de Llames. Para ello se retiraron escombros depositados desde hacía años. El concejal negó tajantemente que se hubieran ejecutado movimientos de tierra en la parcela.



El Grupo Socialista de Llanes denuncio a Ardines y otros miembros del Gobierno municipal, al considerar las obras ilegales por afectar a una parcela clasificada como no urbanizable y supuestamente afectada por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA). El PSOE señalaba como posibles responsables penales, además de a Ardines, al alcalde, Enrique Riestra, y a la vicealcaldesa, Marián García, pero estos fueron exculpados desde el primer momento.



Ardines lamentó que se haya "mezclado" a un empleado municipal en la denuncia, más aún al tratarse de "un gran profesional", "disponible las veinticuatro horas" y que "no merecía este trato". El concejal de IU subrayó que la política llanisca está "ligada a intereses económicos y urbanísticos" y que aquellos que como él no se pliegan a esos intereses se encuentran con acusaciones de este tipo.



Ardines destacó que forma parte de la "nueva política" de Llanes y que no cobra "ni un euro". Añadió que al PSOE "no le cabe en la cabeza que alguien no haga de la política una profesión". Destacó que quienes lo denunciaron son responsables políticos del "caso Kaype". "Eso sí que es grave", concluyó.