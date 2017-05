Marián García: "El error de mi compañero no le cuesta ni un euro a los llaniscos"

"Estoy hecha polvo". Así dijo sentirse la primera teniente alcalde de Llanes, Marián García de la Llana (Foro), tras hacerse oficial la dimisión del edil de Turismo y compañero de partido. Tras darle las gracias por los servicios prestados, García aseguró que la renuncia de Martín Tornero al acta de concejal es "un ejemplo político que sirve para dignificar la política municipal. Es una situación menor y no estamos acostumbrados a que esto ocurra. La obra se hizo mal y se ha repuesto. Ha cometido un error y por eso dimite", añadió. Será sustituido por Iván García Álvarez.



García subrayó que el error de Martín Tornero no le cuesta nada a los llaniscos. "El mismo día que llegó el informe de la Policía Local la obra estaba informada por el arquitecto y solo faltaba firmar el permiso para hacer la obra", resaltó. Cargó las tintas contra el portavoz del PSOE en el Consistorio, José Manuel Herrero, quien solicitó responsabilidades políticas por lo ocurrido. "Herrero pide responsabilidades por esto, que no le cuesta un euro a los vecinos, cuando está siendo investigado por haber firmado el cambio de 273 contratos de la luz de una empresa a otra cuando era teniente de alcalde sin ningún informe jurídico ni técnico que lo avalase", subrayó.