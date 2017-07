Denuncian la "falta de limpieza" en la playa de La Isla, con muchas algas

La presencia de ocle no siempre es bienvenida, sobre todo cuando invade una playa tan concurrida por los bañistas como La Isla, en Colunga. Empresarios del sector turístico de la zona y la portavoz del PP, Cristina Alonso, denunciaron ayer la "falta de limpieza" del arenal, tomado por las algas rojizas que en la zona se recogen habitualmentedespués del verano. Por el momento es Cogersa la encargada de acondicionar la playa, un servicio regional que se realiza "cada segundo día", según explicó el alcalde, el socialista Rogelio Pando, quien ve la presencia de ocle en la playa "dentro de la normalidad" y como un "tema de la naturaleza. Siempre vi ocle en la playa y seguirá pasando toda la vida", añadió el regidor, quien ha descartado crear un dispositivo especial para reforzar la limpieza. Alonso, sin embargo, cree que esta situación "espanta al turismo. Nunca se podrá optar a una bandera azul", añadió. Para los populares se suma, además, a la falta de equipación de los equipos de socorrismo denunciada el fin de semana. Al carecer de casetas, los profesionales no tienen dónde colocar material como el desfibrilador, que debe estar protegido a la sombra, y arenales como La Griega aún recibieron la torre de vigilancia anteayer. Pando indicó, en este sentido, que lo que depende del Ayuntamiento está "a punto" y confió en que a lo largo de la semana se reciba el material que depende del 112. El regidor destacó que se trata de un problema de ámbito regional que no sólo afecta a Colunga.

La portavoz popular criticó la "horrible dejadez" del gobierno local respecto a las playas del concejo. "Siempre achacan todo a Costas, pero da la casualidad de que no tienen nada que ver aquí", apuntó Cristina Alonso, quien añadió que tendrá que ser la Administración local la que presione a la estatal para ver cumplidas sus demandas.