Condenan a un vecino de Ribadesella a 10 meses de prisión por maltrato animal

La jueza sustituta, María León Escobedo, del Juzgado de lo Penal nº 2 de Gijón ha condenado a un vecino de Ribadesella a 10 mese de prisión por un delito de maltrato animal. Según el auto, el condenado mantenía en estado de abandono a la perra guardiana que tenía encerrada en un almacén de maderas.

Además, el auto resalta que las "múltiples y palmarias" pruebas demuestran que el animal no disponía de cartilla sanitaria ni microchip y a la finca donde se encontraba "no acudía persona alguna". La perra permanecía encerrada sin comida, ni agua y sin ningún lugar donde cobijarse de la lluvia o el sol.

El 5 de Abril de 2016 la Guardia Civil rescató al animal que se encontraba en estado de abandono y gravemente herida. en la clínica veterinaria donde fue atendida tras su rescate se le diagnosticó desnutrición y deshidratación , heridas supurantes, dolor abdominal y una fractura en una pierna.

El acusado en su interrogatorio manifestó que "era un perro de guarda y que todo el que tenía uno sabía lo que había, afirmando que

no dejaba que le dieran de comer porque si no, no vigilaba el recinto que era su cometido". El auto destaca esta actitud del condenado hacia el animal, una actitud en la que reafirmó al declarar que la perra "fue atropellada por un vehículo y que quedó coja, pero

que valía para su cometido ".

Junto a la pena de prisión, la jueza ha prohibido al condenado la tenencia de animales durante tres años y el abono de las costas judiciales. Además, el acusado deberá indemnizar a la clínica veterinaria Selcan con los gastos de la atención prestada al animal maltratado.