La edil de Cultura de Llanes denuncia los contratos "en semiesclavitud"

Marisa Elviro, concejala de Cultura de Llanes (VecinosxLlanes), salió ayer en las redes sociales denunciando las condiciones de "semiesclavitud" de muchos contratos laborales, "con la categoría mínima, con el sueldo que marca el convenio, cuando hay suerte, con jornadas de ocho horas que se convierten en 12 o 14, y con horas a punta pala que nadie les paga. No descansan ni un día en todo el verano".

Elviro añade que los sindicatos "dicen que no pueden actuar si el empleado no denuncia, pero si lo hace se va a la calle, y los inspectores no inspeccionan si no hay denuncia, y saben que no la habrá".

"Cada vez me da más asco que haya gente que explote a seres humanos de esta manera y que quienes deberían no hagan nada", concluye Elviro.