Foro, PP y PSOE reprobarán a la concejala que indignó a los empresarios llaniscos

Foro, PP y PSOE están dispuestos a reprobar a la concejala de Cultura y Empleo de Llanes, Marisa Elviro, si no rectifica sus "acusaciones" y su "ataque" a los empresarios locales. Al anuncio inicial de los socialistas, el lunes, se unieron ayer foristas y populares. Elviro, por su lado, se reafirmó en las reflexiones que publicó en una red social sobre precariedad laboral, y subrayó que "siempre" habló "en general", que "nunca" se refirió "a todos los empresarios" y que "en ningún momento" citó "a Llanes".

Las reacciones a las palabras de Elviro continuaron ayer. El secretario general de Foro Llanes, Iván García, exigió ayer una rectificación a la concejala, y señaló que de no producirse esa formación estudiará solicitar su reprobación. García afeó a Elviro que haya "acusado sin pruebas de un delito a los empresarios de hostelería" sin haberlo denunciado ante las autoridades, "como es su obligación". Añadió que los empresarios llaniscos son los que sostienen "uno de los pilares económicos" del concejo, "creando empleo, cada vez con menos temporalidad y generando dinamismo turístico en la zona". Según Foro, Elviro ha dañado con sus palabras la imagen del sector.

También el PP de Llanes anunció que solicitará la reprobación de Marisa Elviro si no rectifica sus "desafortunados comentarios", al generalizar "diciendo que los empleados de estos negocios trabajan en la semiesclavitud, realizando horarios de doce y catorce horas, y que han causado un gran malestar entre los empresarios llaniscos", que "en la temporada turística son el auténtico motor de la economía y del empleo llanisco".

El PP lamentó que la concejala no rectificara durante la reunión del Patronato de Turismo y Comercio celebrada el lunes, a la que asistieron representantes de los empresarios locales, que se sienten "acusados y desprestigiados públicamente". El PP queda "a la espera" de su rectificación y de una reunión con el alcalde, Enrique Riestra, de Vecinos x Llanes (VxLL) como Marisa Elviro, que regresa hoy de vacaciones.

La concejala de Empleo manifestó su "sorpresa" por las reacciones que ha provocado su comentario. "Esto de la precariedad laboral es algo que todo el mundo sabe pero de lo que nadie dice nada, oficialmente no existe. Me da rabia que haya gente que crezca aprovechándose del trabajo de otros y vulnerando derechos", indicó la edil, quien subrayó que sus palabras se refirieron al sector turístico "en general, no a todos y no a Llanes" Y reiteró su oposición "a los empresarios que incumplen los convenios, que tienen jornadas abusivas, que no pagan horas extras y que no cumplen los horarios, sean de donde sean". Y añadió: "si hubo gente que se dio por aludida, ella sabrá. Pero hay mundo mucho más allá de Llanes".