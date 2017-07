"Es un alivio hallarla con vida", dicen los hijos de la pucelana localizada en Celoriu

"Sentimos mucho alivio de haberla encontrado viva". En positivo se expresaron ayer Blanca, Christian y Lula Pérez Sierra, los tres hijos de la vallisoletana Lourdes Sierra Mesa, de 57 años, que fue encontrada a primera hora de la mañana de ayer tirada en la playa de Las Cámaras, en Celoriu (Llanes), herida, muy débil y con síntomas de hipotermia. Después de cinco días de angustia sus familiares se encontraban por fin a última tarde de ayer con su madre, ingresada en la sección de Urgencias del Hospital del oriente de Asturias, en Arriondas.

Los familiares, desplazados desde Valladolid, explicaron que la mujer "no se encuentra en perfecto estado". Está "muy débil, son cinco noches fuera de su casa y no ha comido ni bebido", destacaron. Saben que se alojó en un hotel de Palencia el viernes. Lo supieron demasiado tarde, pues cuando intentaron localizarla ya había desaparecido de nuevo. Allí se perdió su pista. Sus hijos creen que las otras cuatro noches ha dormido a la intemperie, circunstancia que ha contribuido al "débil estado de salud" que presentaba ayer.

Lo único importante para ellos ayer era haber localizado a su madre, por encima de cualquier otro detalle. "No hemos podido verla mucho como para saber más, y sólo ella podrá contar lo sucedido, pero todavía no tiene fuerzas para hacerlo", expusieron, dolidos con los relatos que se han vertido, principalmente en las redes sociales. "Si se hubiera ido por su propio pie y estuviera abanicándose en un hotel de Las Bahamas no estaríamos en un hospital, no ha sido un viaje de placer", señalaron, antes de lamentar lo que han tenido que leer y escuchar en los últimos días.

También se publicó durante el fin de semana que su madre había sido localizada, y la familia se vio obligada a salir públicamente a desmentirlo. Los familiares no tenía "ningún indicio" de que Lourdes Sierra se encontraba en una playa del concejo de Llanes y se enteraron de su paradero a través de los medios de comunicación, cuando se encontraban en la ciudad donde residen, Valladolid, momento en que emprendieron el viaje hacia Asturias.

Aliviados por reunirse por fin con su madre, los tres hermanos añadieron: "hemos venido unos cuantos y nos vamos esos cuantos más una". La herida será trasladada previsiblemente en las próximas horas a un centro asistencial de Valladolid.

Pero, ¿cómo llegó Lourdes Sierra hasta Llanes? Es todo un misterio. Tras denunciar su familia la desaparición se realizaron búsquedas por las inmediaciones de su domicilio, en el barrio vallisoletano de Delicias.

De inmediato se formó un dispositivo de búsqueda integrado por medio centenar de personas, que inició los rastreos al mediodía del sábado. No se halló ningún rastro. Sus familiares distribuyeron fotografías y una descripción de Lourdes Sierra. La siguiente noticia fue que se había alojado en el hotel palentino. Después, nada. Hasta ayer.

A las seis de la mañana, una vecina de Celoriu oyó en la playa de Las Cámaras a una mujer pedir auxilio y gritar. Se acercó sin dudarlo y encontró a Lourdes Sierra tirada boca abajo junto a las duchas del arenal. Decía que no podía moverse y repetía que le habían dado una paliza, pero cuando se le preguntaba quién replicaba que no lo sabía. La vecina, al comprobar que estaba "muy mal", llamó a la Guardia Civil y al 112. Un operario del servicio de limpieza de playas aseguró que la había visto poco antes caminando. Cojeaba.

La pucelana fue trasladada poco después en ambulancia al Hospital de Arriondas, donde ingresó en Urgencias. Allí permaneció durante toda la jornada, debido a su delicado estado de salud. Tras ver por la tarde las fotografías de la vallisoletana publicadas en internet, una celoriana encajaba otra pieza del puzzle: Lourdes Sierra había vivido junto a su marido durante varios años, "dos o tres", en Celoriu.