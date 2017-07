La política sanitaria del PSOE en la comarca es "una basura", según el PP

La política sanitaria del Gobierno del Principado en la comarca oriental de Asturias es "una mentira y una basura", señaló ayer el portavoz de Sanidad del PP, Carlos Suárez, durante una comparecencia en el hospital de Arriondas. Fueron esos los calificativos que el parlamentario conservador aplicó al marco integral de actuaciones en el área sanitaria del Oriente, presentado a bombo y platillo hace unos meses por el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, y que detalla los proyectos a acometer en la comarca.

Suárez destacó que el hospital del Oriente adolece de los mismos problemas que en años anteriores, lo que a su juicio demuestra que el Gobierno autonómico "no hace nada". Destacó que la oferta pública de empleo (OPE) no ha solventado los problemas del centro, en el que "faltan profesionales y faltan medios". Suárez destacó que no han comenzado las obras para mejorar el área de Urgencias, ni han llegado los refuerzos anunciados.

Por su lado, la diputada Marifé Gómez destacó el hospital de Arriondas está "sin anestesistas", lo que a su vez provoca que los quirófanos estén "parados". Añadió que el área de Urgencias soporta "una carga de actuaciones fuera de lo común". Y lamentó que el hospital del Oriente cuente con menos medios que el resto.